Katliam şebekesinin başı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngiltere Büyükelçisi olarak atadığı Tzachi Braverman hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Daha önce "gizli belge sızdırma" davasıyla da anılan Braverman'ın adı bu kez cinsel istismar dosyasında geçti.
KANITLARIYLA POLİSE GİTTİ AMA ŞİKAYETÇİ OLMADI
İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre bir kadın, Braverman'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu İsrail polisine kanıtlarıyla birlikte bildirdi. Ancak kadın, korktuğu gerekçesiyle resmi şikayette bulunmayı reddetti.
"SORUŞTURMA AÇILMASIN" TALEBİ
Kadının, polise sunduğu delillere rağmen olayla ilgili şimdilik soruşturma açılmamasını ve bilgilerin kullanılmamasını talep ettiği öğrenildi.
"ANLATTIKLARI KORKUNÇ"
Kadını tanıyan bir kaynak, "Anlattıkları korkunç ve görünüşe göre kanıtlarla, olayın hemen ardından insanların duyduklarıyla destekleniyor." ifadelerini kullandı.
AVUKAT DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Haberde, olayın merkezinde Netanyahu'nun avukatlarından Amit Hadad'ın da bulunduğuna işaret edildi. Kadının, yaşadıklarını Hadad ile paylaştığı ancak Hadad'ın Braverman ile olan ilişkisi nedeniyle kadını başka avukatlara yönlendirdiği aktarıldı.
"ŞANTAJ" İDDİASI AMA RESMİ ADIM YOK
Braverman'ın çevresine kendisine şantaj yapıldığı iddiasında bulunduğu ancak bu yönde resmi bir başvuru yapmadığı belirtildi. Braverman'ın konuya ilişkin "yorum yok" dediği, Hadad'ın ise henüz yanıt vermediği kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE ŞANTAJ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ
Öte yandan Braverman'ın adı daha önce de başka bir skandalla anılmıştı. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Braverman'ın 7 Ekim 2023 sonrası Başbakan Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan kritik toplantıların tutanaklarına ulaşmak için Başbakanlık Ofisi'nde görev yapan bir askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak şantaj yaptığı iddia edilmişti.
Haaretz'in haberinde, Braverman'ın söz konusu tutanaklara erişmek ve üzerinde değişiklik yapmak amacıyla "şantaja başvurduğu" öne sürülürken, Braverman ise iddiaları reddetmişti.
İsrail polisinin, Başbakanlık Ofisi personelinin kıdemli askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak askeri sekreterlikte saklanan belgelere erişim sağlamaya çalıştığı iddialarını soruşturduğu, ancak şu ana kadar hiçbir şüphelinin sorgulanmadığı aktarılmıştı.