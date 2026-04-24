Haberde, olayın merkezinde Netanyahu'nun avukatlarından Amit Hadad'ın da bulunduğuna işaret edildi. Kadının, yaşadıklarını Hadad ile paylaştığı ancak Hadad'ın Braverman ile olan ilişkisi nedeniyle kadını başka avukatlara yönlendirdiği aktarıldı.

Braverman'ın çevresine kendisine şantaj yapıldığı iddiasında bulunduğu ancak bu yönde resmi bir başvuru yapmadığı belirtildi. Braverman'ın konuya ilişkin "yorum yok" dediği, Hadad'ın ise henüz yanıt vermediği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE ŞANTAJ İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Braverman'ın adı daha önce de başka bir skandalla anılmıştı. İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Braverman'ın 7 Ekim 2023 sonrası Başbakan Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan kritik toplantıların tutanaklarına ulaşmak için Başbakanlık Ofisi'nde görev yapan bir askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak şantaj yaptığı iddia edilmişti.

Haaretz'in haberinde, Braverman'ın söz konusu tutanaklara erişmek ve üzerinde değişiklik yapmak amacıyla "şantaja başvurduğu" öne sürülürken, Braverman ise iddiaları reddetmişti.

İsrail polisinin, Başbakanlık Ofisi personelinin kıdemli askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak askeri sekreterlikte saklanan belgelere erişim sağlamaya çalıştığı iddialarını soruşturduğu, ancak şu ana kadar hiçbir şüphelinin sorgulanmadığı aktarılmıştı.