Federal bütçenin bu tür beklenmedik durumlara hazır olmadığını vurgulayan The Washington Post, "Tam ölçekli, uzun süreli bir çatışmayı finanse etmek için borçlanmanın getireceği ek yük, bütçeyi halihazırda bulunduğundan çok daha tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump

"AFGANİSTAN VE IRAK'I BİLE ZOR KARŞILADI"

ABD'nin 11 Eylül saldırısından sonra Afganistan ve Irak'ın işgalinde bile federal harcamaların yüzde 2'sini zorlukla karşılayabildiğini belirten The Washington Post'a göre bu yıl savunma, federal harcamaların yüzde 13'ünü oluşturuyor. Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 2035 yılına kadar bu oranın tek haneli rakamlara düşeceğini öngörüyor. 2032 yılından başlayarak tüm federal harcamaların yarısından fazlasının yalnızca Sosyal Güvenlik ve büyük sağlık programlarına gideceği öngörülüyor.

Pentagon bütçesindeki her 10 dolardan yaklaşık 4'ünün askeri personele veya sivil çalışanlara ödeme yapmak için gittiğini vurgulayan The Washington Post, "Savunma modernizasyon çabalarındaki yıllar süren gecikmeler nedeniyle ABD'nin konvansiyonel kuvvetlerini ve nükleer caydırıcılığını aynı anda yenilemesi gerekiyor. Nükleer üçlünün her üç ayağı da (bombardıman uçakları, denizaltılar ve karadan fırlatılan füzeler) onlarca yıllık teknolojiye dayanmaktadır. İran çatışması, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin hepsinin aşırı derecede zorlandığını göstermiştir. Modernizasyon çabaları halihazırda kısmen başlamıştır ve 2030'lu yıllara ve ötesine uzanacaktır." ifadelerini kullandı.

DRON SAVAŞININ MALİYETİ

Geleceğin bilinmeyen ihtiyaçlarına da dikkat çeken The Washington Post, dron savaşının büyük bir maliyet gerektirdiğini belirtti.

ABD basınına göre Washington, trilyonluk sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının gölgesinde barış dönemini borç tavanlarını zorlayarak tüketirken kendi elleriyle yarattığı bu mali zafiyet, geleceğin savaş meydanlarından çok daha büyük bir tehlike olarak ülkenin kapısına dayanıyor.

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