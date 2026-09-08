ABD'nin borç yükü savaş kapasitesini tehdit ediyor: Federal bütçe uzun süreli bir çatışmaya hazır değil
ABD'de bütçe krizi paniğe yol açtı. Washington Post'ta yayımlanan analize göre trilyonluk bütçe açıkları ve kontrolden çıkan borç yükü, ABD'yi olası büyük savaşları finanse edemeyecek kadar kırılgan bir noktaya sürüklüyor. Sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının ezdiği federal bütçe geleceğin küresel krizlerine karşı tamamen savunmasız kalırken, Washington'ın barış dönemini borçlanarak tüketmesi dışarıdaki rakiplerden çok daha büyük bir ulusal güvenlik tehdidine yol açtığı belirtiliyor.
ABD trilyonluk bütçe açıkları ve kontrolden çıkan borç yükü nedeniyle gelecekteki olası küresel krizleri ve büyük savaşları finanse edemeyecek kadar kırılgan bir eşikte bulunuyor. Amerikan basınında yer alan analizlere göre, savunma bütçesinden çok daha hızlı büyüyen sosyal güvenlik ve sağlık harcamaları ülkenin elini kolunu bağlarken bu mali çöküşün, dışarıdaki rakiplerden ziyade Washington'ın kendi içindeki en büyük ulusal güvenlik tehdidini oluşturduğu vurgulanıyor.
WASHINGTON POST "EN TEMEL RİSK" DEDİ
Washington Post'ta yayımlanan analize göre trilyonlarca dolarlık bütçe açıkları ve kontrolden çıkan borç yükü, savunma harcamalarını ve olası krizlere müdahale kapasitesini kısıtlayarak ABD'nin ulusal güvenliği önündeki en temel riski oluşturuyor.
"ABD BÜYÜK BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"
The Washington Post "ABD büyük bir savaşı kaldıramaz. Ya yine de bir savaş çıkarsa?" başlıklı bir analiz yayımladı.
2030 KORKUSU
2030'lu yılların ne getireceğini kimsenin bilemeyeceğini vurgulayan The Washington Post yayın kurulu, "Çin Tayvan'ı işgal edecek mi? NATO müttefiklerinin Rusya'ya karşı savunulması gerekecek mi? Orta Doğu veya Afrika'daki terörizm ABD'nin müdahalesini gerektirecek mi? Başka bir gelişen tehdit Amerikan eylemini zorunlu kılacak mı?" sorularını sordu.
"BÜTÇE SAVAŞA HAZIR DEĞİL"
Federal bütçenin bu tür beklenmedik durumlara hazır olmadığını vurgulayan The Washington Post, "Tam ölçekli, uzun süreli bir çatışmayı finanse etmek için borçlanmanın getireceği ek yük, bütçeyi halihazırda bulunduğundan çok daha tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir." ifadelerini kullandı.
"AFGANİSTAN VE IRAK'I BİLE ZOR KARŞILADI"
ABD'nin 11 Eylül saldırısından sonra Afganistan ve Irak'ın işgalinde bile federal harcamaların yüzde 2'sini zorlukla karşılayabildiğini belirten The Washington Post'a göre bu yıl savunma, federal harcamaların yüzde 13'ünü oluşturuyor. Kongre Bütçe Ofisi (CBO), 2035 yılına kadar bu oranın tek haneli rakamlara düşeceğini öngörüyor. 2032 yılından başlayarak tüm federal harcamaların yarısından fazlasının yalnızca Sosyal Güvenlik ve büyük sağlık programlarına gideceği öngörülüyor.
Pentagon bütçesindeki her 10 dolardan yaklaşık 4'ünün askeri personele veya sivil çalışanlara ödeme yapmak için gittiğini vurgulayan The Washington Post, "Savunma modernizasyon çabalarındaki yıllar süren gecikmeler nedeniyle ABD'nin konvansiyonel kuvvetlerini ve nükleer caydırıcılığını aynı anda yenilemesi gerekiyor. Nükleer üçlünün her üç ayağı da (bombardıman uçakları, denizaltılar ve karadan fırlatılan füzeler) onlarca yıllık teknolojiye dayanmaktadır. İran çatışması, Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin hepsinin aşırı derecede zorlandığını göstermiştir. Modernizasyon çabaları halihazırda kısmen başlamıştır ve 2030'lu yıllara ve ötesine uzanacaktır." ifadelerini kullandı.
DRON SAVAŞININ MALİYETİ
Geleceğin bilinmeyen ihtiyaçlarına da dikkat çeken The Washington Post, dron savaşının büyük bir maliyet gerektirdiğini belirtti.
ABD basınına göre Washington, trilyonluk sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının gölgesinde barış dönemini borç tavanlarını zorlayarak tüketirken kendi elleriyle yarattığı bu mali zafiyet, geleceğin savaş meydanlarından çok daha büyük bir tehlike olarak ülkenin kapısına dayanıyor.