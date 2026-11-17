Temasların ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, İran'ın yalnızca İsrail için değil, Avrupa kıtası için de doğrudan bir tehdit oluşturduğunu iddia etti.

İkili görüşmenin ardından iki ülkenin Dışişleri, Savunma, Sağlık ve Spor bakanlarının da katılımıyla heyetler arası çalışma toplantısına geçildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu ile Babis Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.

İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu , ülkeye bir günlük resmi ziyarette bulunan Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Batı Kudüs'te bir araya geldi.

Netanyahu. (Foto: Reuters)

TRUMP'I İKNA ETMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

İran'a yönelik yeni saldırılar başlatması için ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmeye çalıştığı belirtilen Netanyahu, bölgede "işin henüz bitmediğini" öne sürerek Tahran'ı yeniden hedef alabileceklerine işaret etti.

Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıları nedeniyle Avrupa başkentlerinden gelen kınama açıklamalarına da tepki gösteren Netanyahu, Çekya Başbakanı Babis'e uluslararası platformlarda Tel Aviv yönetiminin yanında yer aldıkları için teşekkürlerini iletti.

Netanyahu ayrıca, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi başta olmak üzere Lübnan ve İran'a düzenlediği saldırılarla "Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini" iddia etti.

Ortak basın toplantısında söz alan Çekya Başbakanı Babis ise İsrail'in hava savunma sistemleri ve teknolojilerinden övgüyle söz ederek, Tel Aviv yönetimiyle savunma sanayisi alanındaki mevcut işbirliğini daha da genişletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Öte yandan The Times of Israel gazetesine konuşan diplomatik bir kaynak, bir günlük ziyaret kapsamında İsrail'de bulunan Babis'in, ülkede yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefet lideri Gadi Eisenkot ve diğer üst düzey İsrailli yetkililerle de bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı.