Fed başkanlığına Powell yerine Warsh geliyor: Trump aday gösterdi ABD Senatosu onayladı

KEVIN WARSH KİMDİR?



Kevin Warsh, 13 Nisan 1970'te Albany, New York'ta doğdu.

Stanford Üniversitesi'nde kamu politikası alanında 1992 yılında lisans derecesini alan Warsh, 1995 yılında Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. Warsh, hukuk fakültesindeki çalışmalarında ekonomi ve düzenleyici politikalar üzerine yoğunlaşırken, Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology'de piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında da dersler aldı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Wall Street'e adımını atan Warsh, 1995-2002 yıllarında ABD'nin büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley bünyesinde çalıştı.Morgan Stanley'nin birleşme ve satın almalar bölümünde çalışma hayatına başlayan Warsh, bu görevinde imalat, temel ham maddeler, profesyonel hizmetler ve teknoloji dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere finansal danışmanlık yaptı.

Bunun yanı sıra sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkıda bulundu ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansmanlarının gerçekleştirilmesinde rol aldı.