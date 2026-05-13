Fed başkanlığına Powell yerine Warsh geliyor: Trump aday gösterdi ABD Senatosu onayladı
Warsh’un Fed başkanlığına Senato’dan onay çıktı. 54 oyla kabul edilen atamanın ardından Warsh, görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek Jerome Powell’dan koltuğu devralmaya hazırlanıyor. 56 yaşındaki Warsh’un yemin töreninin ardından Fed’in yeni döneminde ilk kritik sınavı, 16-17 Haziran’daki FOMC toplantısı olacak.
ABD'de Jerome Powell devri bitiyor...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato'dan onay aldı.
Warsh'un Fed başkanlığı, Senato'da yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla kabul edildi.
Böylece Warsh, Merkez Bankasındaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'dan devralacak. Powell, Yönetim Kurulu üyesi olarak Fed'de kalmaya devam edecek.
Warsh'un yemin töreni sonrasında dört yıllık bir dönem için görevine başlaması ve 16-17 Haziran'da düzenlenecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.
Stanford Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, daha önce 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulu'nda görev yapmıştı.
ABD Senatosu, dün de Warsh'un Fed Yönetim Kurulu üyeliğini 45'e karşı 51 oyla onaylamıştı.
KEVIN WARSH KİMDİR?
Kevin Warsh, 13 Nisan 1970'te Albany, New York'ta doğdu.
Stanford Üniversitesi'nde kamu politikası alanında 1992 yılında lisans derecesini alan Warsh, 1995 yılında Harvard Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamladı. Warsh, hukuk fakültesindeki çalışmalarında ekonomi ve düzenleyici politikalar üzerine yoğunlaşırken, Harvard Business School ve Massachusetts Institute of Technology'de piyasa ekonomisi ve borç sermaye piyasaları alanlarında da dersler aldı.
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra Wall Street'e adımını atan Warsh, 1995-2002 yıllarında ABD'nin büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley bünyesinde çalıştı.Morgan Stanley'nin birleşme ve satın almalar bölümünde çalışma hayatına başlayan Warsh, bu görevinde imalat, temel ham maddeler, profesyonel hizmetler ve teknoloji dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere finansal danışmanlık yaptı.
Bunun yanı sıra sermaye piyasası işlemlerinin yapılandırılmasına katkıda bulundu ve sabit getirili menkul kıymetler ile hisse senedi finansmanlarının gerçekleştirilmesinde rol aldı.
Kevin Warsh, 2002 yılında Morgan Stanley'deki yönetici pozisyonundaki görevinden ayrılarak eski ABD Başkanı George Bush'un yönetimine katıldı.
Ulusal Ekonomi Konseyi'nin genel sekreterliğini yapan Warsh, özellikle sermaye piyasalarındaki fon akışları, menkul kıymetler, bankacılık ve sigortacılık başta olmak üzere ABD ekonomisine ilişkin konularda başkana ve üst düzey yönetim yetkililerine danışmanlık yaptı.
Warsh, bu dönemde aynı zamanda Başkanın Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'nun üyesi olarak görev aldı.
EN GENÇ YAŞTAKİ FED ÜYESİ OLDU
Bush tarafından 2006 yılında Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilen Warsh, 35 yaşında bu göreve getirilen en genç kişi oldu.
Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, söz konusu dönemde ekonomiyi canlandırmak ve deflasyon ile resesyonu önlemek amacıyla "parasal genişleme" sürecini başlatan ekibin bir parçasıydı. Ancak sonraki dönemde politikanın risklerine dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Warsh, Fed'deki görevi sırasında 2008'deki küresel finansal krizde bankanın ekonomiyi istikrara kavuşturma çabalarının merkezinde yer aldı.
Fed'de bulunduğu süre boyunca kredi piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçlayan acil kredi programlarının tasarlanması ve uygulanmasında rol oynayan Warsh, ekonomiyi kurtarmaya yönelik çok sayıda programın oluşturulmasına da katkı sağladı.
Warsh, Fed yönetim kurulundaki görev süresi Ocak 2018'de dolmasına rağmen Mart 2011'de ayrıldı.