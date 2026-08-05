İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun duyurduğu yol haritasına ve uluslararası diplomasiye rağmen Gazze'deki işgal tutumunu sürdürüyor. Netanyahu, Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar işgal ettikleri bölgelerden geri çekilmeyeceklerini açıkladı. "MEVCUT HATTAN GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ" Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayımlayan Netanyahu, Barış Kurulu'nun hazırladığı taslağa ilişkin itirazlarını ABD yönetimine ilettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik çıkarlarımızın arkasında durmaya devam ediyorum. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Gazze'de (işgal altında tuttukları) mevcut hattan geri çekilmeyeceğiz."

DİPLOMATİK İLERLEME SİYONİST KANATTA KARŞILIK BULMUYOR Netanyahu'nin bu çıkışı, diplomatik kanallarda sağlanan uzlaşının hemen ardından geldi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ve ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile silahların bırakılmasını içeren ikinci aşama yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu. Sürece olumlu yaklaştığını bildiren Hamas ise İsrail'in saldırılarını durdurmasını, takvim oluşturulmasını ve ilk aşamadaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini şart koşmuştu.