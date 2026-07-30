Netanyahu Trump'a Türkiye'yi şikayet etti
Trump-Netanyahu zirvesinden F-35 gerilimi çıktı! İsrail basınına göre Netanyahu, Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Trump’a haritalı sunum yaparak Türkiye’yi şikayet etti. Başkan Erdoğan’ın "Osmanlı'yı ihyaya çalıştığını" öne sürüp Ankara’ya F-35 satışına karşı çıktı. Netanyahu'nun kamuoyu önündeki baskısından rahatsız olan Trump ise "Kimse bana kime silah satacağımı söyleyemez" diyerek kapıyı sert kapattı.
İsrail basını Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı görüşmenin arka planını yazdı. The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu, Trump'a Suriye'deki durumu göstermek için bir harita sundu. İsrailli yetkilinin iddiasına göre haritada, Türkiye'nin Suriye topraklarının %5'ini, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ise sadece %0,1'ini kontrol ettiği gösterildi.
TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİNİN ARKA PLANI
The Times of Israel'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, görüşmenin "birbirlerinin cümlelerini tamamlayan evli bir çift gibi" samimi bir atmosferde geçtiğini aktarırken masadaki stratejik konulara dair önemli detaylar paylaştı.
İRAN KONUSUNDA ÜÇ SENARYO
İsrailli yetkiliye göre görüşmenin ana gündemi İran oldu. Netanyahu'nun, İran'a yönelik daha önce savunduğu doğrudan saldırı planı yerine bu kez daha geniş kapsamlı bir "fikir alışverişinde" bulunduğu belirtildi. Masada üç ana senaryo tartışıldı:
- İran ile yeni bir diplomatik anlaşma zemini.
- Anlaşma olmaksızın ekonomik yaptırımların ve liman ablukalarının artırılması.
- İran'a yönelik kapsamlı bir askeri taarruz.
İsrail tarafı, nihai kararın Trump'a ait olduğunu vurgularken, İran'ın bir saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'in ABD'den onay beklemeden kendi yanıtını vereceğini kaydetti.
NETANYAHU TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMEYE ÇALIŞTI
The Times of Israel'e göre Netanyahu Trump'a açıkça Türkiye'yi şikayet etti. Netanyahu'nun, Trump'a Suriye'deki askeri durumu açıklamak için bir harita sunduğu ve bu harita üzerinden Türkiye'nin bölgedeki kontrol alanının (%5) İsrail'inkinden (%0,1) çok daha geniş olduğunu öne sürerek bir karşılaştırma yaptığı ifade edildi.
Netanyahu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmaya çalıştığını" iddia ettiği ve Türkiye'ye yapılması planlanan F-35 savaş uçağı satışına şiddetle itiraz ettiği aktarıldı.
TRUMP'TAN F-35 ÇIKIŞI
Netanyahu'nun kamuoyu önünde F-35 satışına yönelik itirazlarını sürdürmesi, Trump tarafından pek hoş karşılanmadı. Trump, görüşmeden hemen önce basına verdiği demeçte, "Kimse bana kime silah satacağımı söyleyemez" diyerek bu konudaki kararlılığını ve Netanyahu'nun baskısından duyduğu rahatsızlığı dolaylı yoldan dile getirmiş oldu.
Haberde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye-İsrail ilişkilerinin "çöktüğü" ifadesine yer verilirken Ankara'nın Hamas liderlerine ev sahipliği yapmasının İsrail cephesinde "bölgesel bir tehdit" olarak algılandığına dikkat çekildi.