Netanyahu Trump'a Türkiye'yi şikayet etti

İsrail basını Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Donald Trump ile yaptığı görüşmenin arka planını yazdı. The Times of Israel'in İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Netanyahu, Trump'a Suriye'deki durumu göstermek için bir harita sundu. İsrailli yetkilinin iddiasına göre haritada, Türkiye'nin Suriye topraklarının %5'ini, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) ise sadece %0,1'ini kontrol ettiği gösterildi.

The Times of Israel'e konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili, görüşmenin "birbirlerinin cümlelerini tamamlayan evli bir çift gibi" samimi bir atmosferde geçtiğini aktarırken masadaki stratejik konulara dair önemli detaylar paylaştı.

Netanyahu Beyaz Saray'a arka kapıdan alındı

İRAN KONUSUNDA ÜÇ SENARYO

İsrailli yetkiliye göre görüşmenin ana gündemi İran oldu. Netanyahu'nun, İran'a yönelik daha önce savunduğu doğrudan saldırı planı yerine bu kez daha geniş kapsamlı bir "fikir alışverişinde" bulunduğu belirtildi. Masada üç ana senaryo tartışıldı:

İran ile yeni bir diplomatik anlaşma zemini.

Anlaşma olmaksızın ekonomik yaptırımların ve liman ablukalarının artırılması.

İran'a yönelik kapsamlı bir askeri taarruz.

İsrail tarafı, nihai kararın Trump'a ait olduğunu vurgularken, İran'ın bir saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'in ABD'den onay beklemeden kendi yanıtını vereceğini kaydetti.