ABD'nin California eyaleti açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, artçı sarsıntılar meydana geldi.