California'da deprem! Havalimanında camlar kırıldı: Rafineri civarından dumanlar yükseldi
ABD'nin California eyaletinde Manhattan Beach açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12,2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken artçı sarsıntılar yaşandı. Yerel basın, El Segundo bölgesindeki Chevron rafinerisinin yakınlarından dumanlar yükseldiğini bildirdi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise bölgede ciddi bir hasar bulunmadığını açıkladı.
ABD'nin California eyaleti açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, California eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün Manhattan Beach bölgesinin 6 kilometre batı açıkları olduğu belirtildi.
Açıklamada, depremin 5 büyüklüğünde olduğu ve 12,2 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, artçı sarsıntılar meydana geldi.
RAFİNERİ YAKINLARINDAN DUMAN YÜKSELDİ
Yerel medyadaki haberlerde, depremin ardından eyaletin El Segundo bölgesinde Chevron'a ait rafinerinin yakınlarından dumanlar yükseldiği ifade edildi. Öte yandan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, bölgede herhangi bir ciddi hasar olmadığını ifade etti.
Bass, Los Angeles İtfaiye Departmanı'nın (LAFD) depremin bölge genelindeki olası etkilerini değerlendirmek üzere deprem müdahale prosedürlerini devreye soktuğunu kaydetti.
HAVALİMANINDA CAMLAR KIRILDI
Sarsıntı sırasında Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda da maddi hasar meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, havalimanı terminalindeki bazı camların kırıldığı görüldü.