İsrail'de oyların yarısı sayıldı fakat ne Netanyahu ne de Eisenkot henüz tek başına hükümet kuracak oy oranına erişemedi. Binyamin Netanyahu dün akşam sandıkların açılmasının ardından yaptığı ilk konuşmada oy çoğunluğunun kendi partisi Likud'da olduğunu söyleyerek zafer ilan etmeye çalıştı. İsrail basını ise söz konusu konuşmanın alt mesajında "ikinci seçim" olduğunu yazdı.

Netanyahu'nun hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadığına dikkat çeken Barsky, konuşmasının Lİkud'un bir sonraki seçim turu için kampanyasının başlangıcı gibi olduğunu belirtti. Barsky özellikle Netanyahu'nun "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli" şeklindeki çağrısına dikkat çekti.

Maariv yazarı Anna Barsky, Netanyahu'nun konuşmasında daha çok İran'a odaklandığına dikkat çekti.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

İLK KONUŞMADA ANA MESAJ İRAN

Netanyahu'nun konuşmasının ana mesajının İran karşıtı kampanya olduğuna da dikkat çeken Barsky, savaş mesajını da vurguladı.

Maariv'in dikkat çektiği üzere Netanyahu, seçim sonrası ilk konuşmasında İran'a yönelik olası yeni saldırıları işaret ederken ABD basınında ise dikkat çeken bir haber yayımlandı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, Körfez ülkelerini ara seçimlerin ardından İran ile kısa süreli ve yoğun bir savaşın yeniden başlayabileceği konusunda uyardı.

Donald Trump daha önce de pek çok kez ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek olan ara seçimin ardından İran'a yeni bir saldırı dalgası gelebileceğini belirtmişti.



ABD'DEN KÖRFEZ'E SAVAŞ UYARISI

WSJ'nin haberine göre ABD'li yetkililer, Washington'ın bazı Körfez ve Arap ülkelerini askeri saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla sürdürülen iletişimler, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını açıkça işaret etti.