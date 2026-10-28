Netanyahu ikinci seçimi işaret etti ABD savaş uyarısı yaptı! İsrail basını İran'a dikkat çekti
İsrail'de sandıkların açılmasının ardından hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamayan Binyamin Netanyahu, yaptığı ilk konuşmada Likud'un zaferini ilan edip İran mesajıyla adeta olası bir "ikinci seçim" kampanyasının fitilini ateşledi. Muhalif İsrail basını Netanyahu'nun koltuğunu korumak için ABD ara seçimlerini ve İran'a yönelik yeni bir askeri harekatı beklediğini öne sürerken Washington'ın da Körfez ülkelerini yakın zamanda başlayabilecek yeni bir savaş dalgasına karşı uyardığı bildirildi.
İsrail'de oyların yarısı sayıldı fakat ne Netanyahu ne de Eisenkot henüz tek başına hükümet kuracak oy oranına erişemedi. Binyamin Netanyahu dün akşam sandıkların açılmasının ardından yaptığı ilk konuşmada oy çoğunluğunun kendi partisi Likud'da olduğunu söyleyerek zafer ilan etmeye çalıştı. İsrail basını ise söz konusu konuşmanın alt mesajında "ikinci seçim" olduğunu yazdı.
NETANYAHU İKİNCİ SEÇİMİ Mİ İŞARET ETTİ?
Maariv yazarı Anna Barsky, Netanyahu'nun konuşmasında daha çok İran'a odaklandığına dikkat çekti.
Netanyahu'nun hükümet kuracak çoğunluğa sahip olmadığına dikkat çeken Barsky, konuşmasının Lİkud'un bir sonraki seçim turu için kampanyasının başlangıcı gibi olduğunu belirtti. Barsky özellikle Netanyahu'nun "Siyonist çoğunluk aklını başına toplamalı ve birleşmeli" şeklindeki çağrısına dikkat çekti.
İLK KONUŞMADA ANA MESAJ İRAN
Netanyahu'nun konuşmasının ana mesajının İran karşıtı kampanya olduğuna da dikkat çeken Barsky, savaş mesajını da vurguladı.
Maariv'in dikkat çektiği üzere Netanyahu, seçim sonrası ilk konuşmasında İran'a yönelik olası yeni saldırıları işaret ederken ABD basınında ise dikkat çeken bir haber yayımlandı.
The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, Körfez ülkelerini ara seçimlerin ardından İran ile kısa süreli ve yoğun bir savaşın yeniden başlayabileceği konusunda uyardı.
Donald Trump daha önce de pek çok kez ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek olan ara seçimin ardından İran'a yeni bir saldırı dalgası gelebileceğini belirtmişti.
ABD'DEN KÖRFEZ'E SAVAŞ UYARISI
WSJ'nin haberine göre ABD'li yetkililer, Washington'ın bazı Körfez ve Arap ülkelerini askeri saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla sürdürülen iletişimler, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yeni saldırı dalgası başlatmaya hazırlandığını açıkça işaret etti.
MUHALİF İSRAİL BASINI İRAN'I İŞARET ETMİŞTİ
İsrail'de Netanyahu'ya muhalefetiyle bilinen Haaretz gazetesinde geçtiğimiz hafta yayımlanan haber ve analizlerde Netanyahu'nun hükümet kuracak oy oranını elde edemeyeceği ve ABD'de düzenlenecek olan ara seçimi, ardından da İran'a saldırıları bekleyeceği açıkça belirtilmişti.
NETANYAHU KOLTUĞU KAZANMAK İÇİN TRUMP'I BEKLİYOR
Bugün Maariv gazetesinin işaret ettiği durum ve The Wall Street Journal'da yayımlanan haber sürecin tıpkı tahmin edildiği gibi ilerlediğini gösteriyor. Koltuğunu savaş ile korumaya çalışan Netanyahu, bu kez de yeniden kazanmak için Trump'ı bekliyor ve İran savaşına sığınıyor.