Netanyahu hükümeti azınlığa düştü!

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti azınlığa düştü. İsrail’de Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasanın çıkmaması krize yol açtı. Şas Partisi, sorunun çözülememesi üzerine milletvekillerinin koalisyondaki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf kılacak yasanın çıkmaması nedeniyle daha önce hükümetteki görevlerinden istifa eden Şas Partisi, sorunun bir türlü çözülememesi üzerine milletvekillerinin koalisyondaki görevlerinden de istifa ettiklerini duyurdu.

ŞAS PARTİSİ İSTİFASINI SUNDU

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Haredi Şas Partisi üyeleri, bu sabah İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'ya Meclisteki iktidar koalisyonu kapsamında edindikleri görevlerinden istifalarını sundu.

Şas Partisi milletvekilleri Yossi Taib ve Michael Malchieli, İsrail Meclisinin sağlık, eğitim koalisyonlarındaki başkanlık görevlerinden çekildi.

Partiden yapılan açıklamada, vekillerin Ultra Ortodoks kesimin zorunlu askerlik sorunu çözüldüğünde hükümet ve koalisyondaki pozisyonlarına geri dönecekleri kaydedildi.

Yasama yılı tatilinden önce İsrail Meclisindeki oylamaları boykot eden 11 milletvekilline sahip Şas, hükümetin Meclise getireceği yasa tasarılarına Haredi fraksiyonlarıyla koordineli ve hahamların direktifleri çerçevesinde hareket edeceklerini açıkladı.

Şas Partisi'nin, açıklaması hükümeti dışarıdan destekleyebilecekleri mesajını içeriyordu.

İstifaya rağmen Şas lideri Aryeh Deri'nin, dün gece Gazze'deki durumun ele alındığı daraltılmış kabine toplantısına katıldığı aktarıldı.

HAREDİLERİN ASKERLİK KRİZİ

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

Gazze Şeridi başta olmak üzere İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacının artmaya başlamasıyla Haredilerin askere alınması gündeme gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları Meclisi boykot etmeye başlamış ve Meclisin fesih oylamasına kadar varan bir siyasi krize neden olmuştu.

Sorun çözülememiş olmasına rağmen fesih oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'in son hazırladığı taslağın taleplerini karşılamadığını belirten "Degel HaTorah" ve "Agudat Israel" partilerinin oluşturduğu Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı, 7 milletvekiliyle hükümetten istifalarını açıklamış, böylece Netanyahu hükümetini 61 milletvekiliyle bırakmıştı.

Şas'ın hükümetten çekilme kararıyla Netanyahu hükümeti, azınlık hükümetine dönüşmüştü.

