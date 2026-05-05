Netanyahu Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’te Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile Gazze’de insani yardım ve ateşkes gündemini görüştü. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de katıldığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, görüşmenin, Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ofisinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Mladenov ile Netanyahu'nun görüşmesine ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin de katıldığı Başbakanlık Ofisinden paylaşılan fotoğraflara yansıdı.

Görüşmeye ilişkin görüntülere de yer verilen paylaşımda, içeriğe dair ise ayrıntı verilmedi.

İsrail Ordu Radyosu, Mladenov'un İsrail'den, Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişine ilişkin dayattığı kısıtlamaları kaldırması ve ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırıları "sınırlandırması" talebinde bulunacağını aktarmıştı.

