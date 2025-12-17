PODCAST CANLI YAYIN

Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonda dikkat çeken konuşma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile pazartesi günü Kudüs’te yaptığı görüşmenin ardından yaptığı bir konuşma ile dikkat çekti. Trump’ın Barrack ile Netanyahu’ya sert mesajlar gönderdiği iddia edilmişti. Netanyahu ise “Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı.” dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Netanyahu ABD’ye rest mi çekti? Barrack’ın ziyaretinden sonda dikkat çeken konuşma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD'ye rest mi çekti? Netanyahu, Yahudilerin milattan önce 2. yüzyılda Makkabilerin Helenizme karşı başarısını kutladığı Hanuka Bayramı dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaptığı konuşmada "Yahudiler başarısız olsaydı ABD olmazdı." dedi.

Netanyahu, EPANetanyahu, EPA

"YAHUDİLER BAŞARISIZ OLSAYDI ABD OLMAZDI"

Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama Duvarı'nda mum yakarak konuşma yapan Netanyahu, "Makabiler başarısız olsaydı, Yahudilik olmazdı. Yahudi-Hristiyan medeniyeti olmazdı. ABD olmazdı." ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun bu sözlerinin Tom Barrack'ın İsrail ziyaretinden sonra gelmesi dikkat çekti.

Tom Barrack, AATom Barrack, AA

TRUMP BARRACK'LA SERT MESAJLAR GÖNDERMİŞTİ

Trump'ın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, pazartesi günü Netanyahu ile bir araya gelmişti. İsrail basını Trump'ın Barrack üzerinden Netanyahu'ya sert mesajlar gönderdiğini yazdı.

NETANYAHU VE BARRACK'IN GÜNDEMİ TÜRKİYE'YDİ

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Barrack'ın Türkiye'nin Gazze'de kurulması öngörülen uluslararası güce katılmasına İsrail tarafını ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde, Barrack'ın Türkiye'nin Hamas üzerinde en fazla etkiye sahip ülke olduğunu, silahsızlanma konusunda Hamas'ı ikna edebilecek en güçlü aktörlerden biri olarak görüldüğünü vurguladığı ifade edildi.

ABD'li iki yetkili ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'in Netanyahu'nun tutumundan "son derece rahatsız" olduğunu söyledi. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre Netanyahu'ya iletilen net mesajda, Trump'ın arabuluculuğunda sağlanan Gazze anlaşmasının itibarının zedelenmesine izin verilmeyeceği vurgulandı.

İsrailde Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazzeden çıkaramayacakİsrailde Türkiye paniği: Kimse Suriye ve Gazzeden çıkaramayacak

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asgari ücrette ikinci toplantıda masaya rakam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı
Takvim BES'i yazdı savcılık Güllü dosyasını genişletti! Cinayette miras kuşkusu
Borsa İstanbul
Nur Köşker'den Habertürk ifşası! Mehmet Akif Ersoy'un kurduğu düzeni Kenan Tekdağ biliyordu
Ödülleri Başkan Erdoğan takdim edecek: İşte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layik görülen isimler
Galatasaray için Armand Lauriente iddiası!
Sapkın ağın merkezi: Epstein uçakları 90 kez İngiltere’ye indi! Genç kızları böyle kaçırıyorlardı
FETÖ'nün 17-25 Aralık 2023'te yargı üzerinden kurduğu ihanet girişimi üzerinden 12 yıl geçti!
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları başlıyor! İşte haftanın fikstürü
Yazıcıoğlu'nun makam odasından çıkan dinleme cihazıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı!
İBB'de dijital deneyim skandalı Sayıştay raporunda! 188 milyon TL'lik usülsüz harcama!
Gündüz sıcak gece buzhane: Kırağı ve don alarmı verildi! İstanbul'a yeni yağış sistemi geliyor
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız "cinayet şüphem oluştu" dedi! 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor