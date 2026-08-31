Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ve Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer 903 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 247 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıklarken, aileler yakınlarına ulaşabilmek için morglara akın ediyor.

Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde can kaybı 903'e yükselirken, binlerce kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) CAN KAYBI 903'E YÜKSELDİ Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaştı. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), can kaybının 903'e yükseldiğini bildirdi.