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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor

Nepal'de Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkın sonrası Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 903'e yükseldi. Aralarında 592 yabancının da bulunduğu 4 bin 247 kişiyi arama çalışmaları sürerken, yakınlarından haber alamayan ailelerin morglar önündeki bekleyişi devam ediyor.

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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor

Nepal'de 26 Ağustos'ta meydana gelen ve Bhotekoshi Nehri'nde taşkına yol açan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Yetkililer 903 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 247 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıklarken, aileler yakınlarına ulaşabilmek için morglara akın ediyor.

Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde can kaybı 903'e yükselirken, binlerce kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Nepal'de meydana gelen büyük sel felaketinde can kaybı 903'e yükselirken, binlerce kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

CAN KAYBI 903'E YÜKSELDİ

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun neden olduğu taşkının Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaştı.

Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), can kaybının 903'e yükseldiğini bildirdi.

Yüzlerce kişi, kayıp aile üyelerinin fotoğraflarıyla morglara akın ederek yakınlarından bir iz arıyor.Yüzlerce kişi, kayıp aile üyelerinin fotoğraflarıyla morglara akın ederek yakınlarından bir iz arıyor.

4 BİN 247 KİŞİ HÂLÂ KAYIP

Yetkililer, 592'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 247 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Kayıp kişiler arasında 933 hidroelektrik santrali çalışanı ile 102 asker, polis ve gümrük görevlisinin bulunduğu belirtildi.

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor-4

AİLELER MORGLARA AKIN EDİYOR

Felaketin ardından yakınlarından haber alamayan ailelerin morglar önündeki bekleyişi sürüyor. Yetkililer, ülke genelinde kimliği henüz belirlenemeyen çok sayıda cesedin teşhis edilmesinde büyük zorluk yaşandığını bildirdi.

Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor-5

KAYIP YAKINLARINDAN BİR İZ ARIYORLAR

Yüzlerce kişi, kayıp aile üyelerine ait fotoğrafları ellerinde ve cep telefonlarında taşıyarak morglara gidiyor. Yakınlarından bir haber alabilmek için bekleyen aileler, cesetlerin teşhis edilmesini umutla bekliyor.

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Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor-7 Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor-8 Nepal'deki sel felaketinde bilanço ağırlaştı! Can kaybı 903'e yükseldi, 4 bin 247 kişi için arama sürüyor-9
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