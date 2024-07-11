NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö

NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü ile bir kez daha ön plana çıktı.
NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü ile bir kez daha ön plana çıktı.
NATO'DA TÜRKİYE İÇİN 10 BAŞLIK
2025'te Hollanda'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin 2026'da Türkiye'de düzenleneceği belirtilirken NATO Zirvesi'nden Türkiye için 10 başlık dikkat çekti.
Başkan Erdoğan NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
YUNAN BASININDA MANŞETLER BAŞKAN ERDOĞAN
Yunan gazetesi Protothema Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaptığı görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirtti ve iki ülke arasındaki olumlu havanın bir kez daha teyit edildiğine dikkat çekti.
İefimerida toplantının ortak hedefinde ikili ilişkilerdeki sakin ortamın korunmasının yer aldığını belirtti. Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan ve Miçotakis ikili ilişkilerdeki sükûnet ortamının sürdürülmesi ve ticari işlem hacminin iki katına çıkarılması hedefi gibi her iki tarafın da yararına olan konularda olumlu ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.' ifadelerini kullanırken To Vima Miçotakis'in Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediğini yazdı.
VIKTOR ORBAN ÖVGÜ YAĞDIRDI
Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan'a övgü yağdırdı. Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.
Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.
İşte, NATO Zirvesi'nde öne çıkan başlıklar…
TERÖRLE MÜCADELE
NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Geçtiğimiz yıl Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.
NATO MÜTTEFİKLERİNİN KORUNMASI TAAHHÜDÜ
Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.
Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında iş birliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.
Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.
NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEBRİK
Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ
Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu.
Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.
Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.
Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.