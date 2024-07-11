SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö

NATO Liderler Zirvesi’nde Türkiye için 10 farklı başlık ön plana çıkarken terörle mücadele ve Montrö Sözleşmesi vurgusu dikkat çekti. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO liderleri ile yaptığı görüşmeler gündeme damga vurdu. Yunan basını Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis görüşmesinin tam 45 dakika sürdüğüne dikkat çekerken Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Başkan Erdoğan’a övgü yağdırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 11:36 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:01
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü ile bir kez daha ön plana çıktı.

NATO'DA TÜRKİYE İÇİN 10 BAŞLIK

2025'te Hollanda'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi'nin 2026'da Türkiye'de düzenleneceği belirtilirken NATO Zirvesi'nden Türkiye için 10 başlık dikkat çekti.

Başkan Erdoğan NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdiNATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi

YUNAN BASININDA MANŞETLER BAŞKAN ERDOĞAN

Yunan gazetesi Protothema Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in NATO Zirvesi oturum aralarında yaptığı görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğünü belirtti ve iki ülke arasındaki olumlu havanın bir kez daha teyit edildiğine dikkat çekti.

İefimerida toplantının ortak hedefinde ikili ilişkilerdeki sakin ortamın korunmasının yer aldığını belirtti. Ta Nea gazetesi ise 'Erdoğan ve Miçotakis ikili ilişkilerdeki sükûnet ortamının sürdürülmesi ve ticari işlem hacminin iki katına çıkarılması hedefi gibi her iki tarafın da yararına olan konularda olumlu ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldılar.' ifadelerini kullanırken To Vima Miçotakis'in Kıbrıs meselesiyle ilgili müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediğini yazdı.

VIKTOR ORBAN ÖVGÜ YAĞDIRDI

Öte yandan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımda Başkan'a övgü yağdırdı. Macaristan'ın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesinin ardından önce Ukrayna, daha sonra Rusya ve Çin'e ziyaretlerde bulunan ve bu temaslarını "barış misyonu" olarak adlandıran Orban, Washington'daki temaslarında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek bu misyonu sürdürdüğünü kaydetti.

Viktor Orban, ikili görüşmede, Ukrayna'da çok daha acımasız bir seviyeye ulaşan savaşın ele alındığını, buradaki acıları sonlandırabilmek için barışa ve barış inisiyatifine ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı ve "Türkler, savaş sürecinde barışın sağlanması için vazgeçilmez bir aktör olduğunu kanıtladı" ifadesini kullanan Orban, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de tahıl anlaşmasını yapabilen tek başarılı devlet adamı. Cumhurbaşkanından, yürüttüğümüz barış misyonuna destek vermesini istedim." dedi.

İşte, NATO Zirvesi'nde öne çıkan başlıklar…

TERÖRLE MÜCADELE

NATO'nun Sonuç Bildirgesi'nde, terörizmle mücadele, NATO'nun karşı karşıya olduğu ikinci büyük tehdit olarak kayda geçirildi. Geçtiğimiz yıl Vilnuis Zirvesi'nde müttefiklerin birbirlerine yaptırım uygulamamaları gerektiği yönünde alınan karar, bu yıl Washington Zirvesi'nde yeniden teyit edildi.

NATO MÜTTEFİKLERİNİN KORUNMASI TAAHHÜDÜ

Balistik füze savunması bağlamında tehdidin büyüdüğüne işaret edilen zirvede, tüm NATO müttefiklerinin tamamen koruma kapsamına alınması taahhüdünün yeniden kabul edilmesi, Türkiye açısından önemli bir husus olarak ön plana çıktı.

Türkiye için diğer önemli bir konu ise NATO-AB ilişkileri bağlamında, iki teşkilat arasında iş birliğinin, Türkiye'nin tercih ettiği bir politikayı yansıtan ve daha eski bir döneme dayanan bir müktesebat temelinde yürütülmesinin karara bağlanması oldu.

Ayrıca, Türkiye'nin, NATO'nun tek güvenlik şemsiyesi olduğu yönündeki bakışını destekler nitelikte bazı ülkelerin kendi aralarında veya NATO kapsamı dışında geliştirdikleri müşterek projelerin, NATO'nun savunma planlama sürecine uygun olarak yapılmaları kararlaştırıldı.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEBRİK

Türkiye'nin savunma harcamalarının, yeniden gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2'si düzeyine yükseldiğinin açıkça kayda geçildiği zirvede, NATO Türkiye'yi takdirle karşıladı. Bu çerçevede ilaveten Türkiye, Vilnius Zirvesi'nde kabul etmiş olduğu, NATO'nun savunma sanayisi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik destek planını yinelerken, ayrıca yeni bir destek taahhüdünde bulundu.

MONTRÖ SÖZLEŞMESİ

Ukrayna-Rusya ihtilafı çerçevesinde Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'ni uygulaması ile Karadeniz Tahıl Anlaşması ve taraflar arasındaki arabuluculuk girişimleri, dünya genelinde sıkça gündem olmuştu.

Sonuç Bildirgesi'nde, Montrö Sözleşmesi'ne doğrudan atıfta bulunulan Washington Zirvesi'nde müttefikler, Ukrayna'ya yönelik parasal olmayan katkıların da NATO tarafından tanınmasını kararlaştırdı.

Zirvede aynı zamanda Ukrayna'ya eğitim desteği sağlanması ve uzun dönemli bir güvenlik yardım paketi hazırlanması karara bağlandı.

Washington Zirvesi'nde bir de NATO-Ukrayna Müşterek Analiz Talim ve Eğitim Öğretim Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Söz konusu merkezin, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğini koordine etmesi konusunda mutabık kalındı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
Türk Telekom
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö
NATO’da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
EPDK’dan elektrikte düzenleme! Düzenli ödeme yapandan güvence bedeli ödemesi alınmayacak
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Kökten çözülecek! Ağır yaptırımlar gündemde
Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur’un olaylı gecesi: Kafasına topuklu ayakkabıyla vurdular
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
SON DAKİKA