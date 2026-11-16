NATO'nun bir sonraki zirvesi için beklenmedik tarih ihtimali! Rama 2028'i işaret etti
NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini doğruladı ancak tarih konusunda henüz karar alınmadığını açıkladı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, zirvenin 2027 yerine 2028 yılında başkent Tiran'da yapılabileceğine işaret etti. Diplomatik kaynaklara göre ABD yönetimi, NATO liderlerinin her yıl toplanması uygulamasının değiştirilmesini ve zirvelerin iki yılda bir düzenlenmesini istiyor.
NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini, ancak zirvenin tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi.
NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.
NATO'DAN RESMİ AÇIKLAMA: TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ
Uluslararası basında NATO zirveleri ve toplantılarının sıklığının azaltılacağına dair haberler hakkında NATO yetkilisi, "Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek, ancak zirvenin tarihi henüz belirlenmedi." bilgisini verdi.
ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'DAN 2028 İŞARETİ
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise bir sonraki zirvenin Tiran'da yapılabileceğini, tarihin ise 2027 değil, 2028 olabileceğine işaret etti.
2025 LAHEY ZİRVESİNDE TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK KARARI
25 Haziran 2025'te Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde 2026'da Türkiye'de yapılacak toplantının ardından liderlerin Arnavutluk'ta bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtilmiş, tarih verilmemişti.
NATO'nun resmi açıklamasına göre zirveler, İttifakın siyasi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre, Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararıyla gerçekleştirilse de son 10 yılda Kovid-19 kısıtlamalarının uygulandığı 2020 dışında NATO liderlerinin her yıl farklı müttefik başkentlerinde bir araya geldiği görülüyor.
ABD'DEN ZİRVELERİN İKİ YILDA BİR YAPILMASI TALEBİ
Diğer taraftan diplomatik kaynaklar, ABD yönetiminin NATO liderler zirvelerinin her yıl düzenlenmesi uygulamasına son verilmesini ve toplantıların iki yılda bir yapılmasını istediğine, İttifak içinde bu yönde girişimlerde bulunduğuna işaret ediyor.