NATO, bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta düzenleneceğini, ancak zirvenin tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi. NATO yetkilisi, konuya ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı. NATO'DAN RESMİ AÇIKLAMA: TARİH HENÜZ BELİRLENMEDİ Uluslararası basında NATO zirveleri ve toplantılarının sıklığının azaltılacağına dair haberler hakkında NATO yetkilisi, "Bir sonraki NATO Zirvesi Arnavutluk'ta düzenlenecek, ancak zirvenin tarihi henüz belirlenmedi." bilgisini verdi.

NATO'nun Arnavutluk'ta gerçekleştireceği liderler zirvesi için 2028 ihtimali gündeme geldi. (Foto: AA) ARNAVUTLUK BAŞBAKANI RAMA'DAN 2028 İŞARETİ Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise bir sonraki zirvenin Tiran'da yapılabileceğini, tarihin ise 2027 değil, 2028 olabileceğine işaret etti. 2025 LAHEY ZİRVESİNDE TÜRKİYE VE ARNAVUTLUK KARARI 25 Haziran 2025'te Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonuç bildirisinde 2026'da Türkiye'de yapılacak toplantının ardından liderlerin Arnavutluk'ta bir araya gelmeyi kararlaştırdıkları belirtilmiş, tarih verilmemişti. NATO'nun resmi açıklamasına göre zirveler, İttifakın siyasi ve güvenlik ihtiyaçlarına göre, Kuzey Atlantik Konseyi'nin kararıyla gerçekleştirilse de son 10 yılda Kovid-19 kısıtlamalarının uygulandığı 2020 dışında NATO liderlerinin her yıl farklı müttefik başkentlerinde bir araya geldiği görülüyor.