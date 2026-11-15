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22 milyon kişinin bilgileri çalındı! Fransa'da La Poste'un dijital iştirakine siber saldırı

Fransa'da ulusal posta operatörü La Poste'un dijital iştiraklerinden Maileva'ya düzenlenen siber saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi. Eylül ortasında gerçekleşen saldırının ardından şirket, olayın Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiğini ve soruşturma açıldığını duyurdu. Ülkede kasım ayının başında Credit Mutuel Arkea bankasından 133 milyon doları aşan kripto para çalınmış, ekim ayında ise yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi olmuştu.

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22 milyon kişinin bilgileri çalındı! Fransa'da La Poste'un dijital iştirakine siber saldırı

Fransa'da milyonlarca kişinin kişisel verilerini etkileyen büyük bir siber saldırı gündeme geldi.

Ulusal posta operatörü La Poste grubuna bağlı dijital hizmet şirketi Maileva'nın sistemlerinin hedef alınması sonucu 22 milyon kişinin verilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'da La Poste bünyesindeki Maileva'ya düzenlenen siber saldırı, 22 milyon kişiyi etkiledi. (Foto: Ekran görüntüsü)Fransa'da La Poste bünyesindeki Maileva'ya düzenlenen siber saldırı, 22 milyon kişiyi etkiledi. (Foto: Ekran görüntüsü)

Yerel basında yer alan haberlere göre, kurumsal belge yönetimi ve çevrim içi posta gönderme hizmetleri sunan Maileva, eylül ayının ortalarında siber saldırıya uğradı.

22 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINDI

Saldırı sonucunda Maileva platformunu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı aktarıldı.

La Poste tarafından yapılan açıklamada, olayın Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve siber saldırıya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Çalınan verilerin hangi kişisel bilgileri kapsadığına ve saldırının sorumlularına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea, milyonlarca dolarlık kripto para hırsızlığıyla gündeme gelmişti.Fransız bankası Credit Mutuel Arkea, milyonlarca dolarlık kripto para hırsızlığıyla gündeme gelmişti.

FRANSIZ BANKASINDAN 133 MİLYON DOLARI AŞAN KRİPTO PARA ÇALINMIŞTI

Fransa'da son dönemde farklı sektörleri hedef alan siber saldırılar da gündeme gelmişti.

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea, kasım ayının başında siber saldırıya uğramış ve olayda 133 milyon doları aşan kripto paranın çalındığı bildirilmişti.

Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar büyük maddi kayıplara yol açtı.Fransa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar büyük maddi kayıplara yol açtı.

SÜPERMARKETLERİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ DE HEDEF ALINDI

Ülkede ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar da yaşanmıştı.

Saldırılar nedeniyle soğutma sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, söz konusu soğutma sistemlerine yönelik saldırıdan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.

Maileva'ya yönelik son saldırının önceki olaylarla bağlantılı olduğuna ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

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