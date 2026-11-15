Ulusal posta operatörü La Poste grubuna bağlı dijital hizmet şirketi Maileva'nın sistemlerinin hedef alınması sonucu 22 milyon kişinin verilerinin ele geçirildiği bildirildi.

Fransa'da milyonlarca kişinin kişisel verilerini etkileyen büyük bir siber saldırı gündeme geldi.

Fransa'da La Poste bünyesindeki Maileva'ya düzenlenen siber saldırı, 22 milyon kişiyi etkiledi. (Foto: Ekran görüntüsü)

Yerel basında yer alan haberlere göre, kurumsal belge yönetimi ve çevrim içi posta gönderme hizmetleri sunan Maileva, eylül ayının ortalarında siber saldırıya uğradı.

22 MİLYON KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ ÇALINDI

Saldırı sonucunda Maileva platformunu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı aktarıldı.

La Poste tarafından yapılan açıklamada, olayın Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve siber saldırıya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Çalınan verilerin hangi kişisel bilgileri kapsadığına ve saldırının sorumlularına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.