NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üye ülkelerin savunma bakanlarının haziranda onayladığı strateji, söz konusu teknolojilerin test edilmesi, kullanıma alınması ve askeri operasyonlara entegre edilmesi süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Belge, savunma sanayisiyle iş birliğinin geliştirilmesini de öngörüyor.

NATO’nun yeni nesil iletişim stratejisi, 5G, 6G ve uydu haberleşmesinin askeri operasyonlarda kullanımını hızlandırmayı hedefliyor. (Foto: AA) SENSÖRDEN SAHADAKİ SİSTEMLERE VERİ AKIŞI Yeni nesil iletişim ağları, dronları tespit eden sensörlerin elde ettiği bilgileri dronlara karşı kullanılan sistemlere aktarmasını sağlıyor. Bu ağlar, komutanların sahadan gelen verileri yapay zeka desteğiyle değerlendirmesine de yardımcı oluyor.