NATO'dan savaş sahasında yeni dönem! 5G, 6G ve yapay zeka askeri operasyonlara giriyor
NATO, 5G, 6G ve uydu haberleşmesi teknolojilerinin askeri operasyonlarda kullanımını hızlandırmak üzere hazırladığı ilk Yeni Nesil İletişim Ağları Stratejisi’ni yayımladı. Strateji, İttifak üyelerinin iletişim sistemlerinin güvenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını da amaçlıyor.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, üye ülkelerin savunma bakanlarının haziranda onayladığı strateji, söz konusu teknolojilerin test edilmesi, kullanıma alınması ve askeri operasyonlara entegre edilmesi süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Belge, savunma sanayisiyle iş birliğinin geliştirilmesini de öngörüyor.
SENSÖRDEN SAHADAKİ SİSTEMLERE VERİ AKIŞI
Yeni nesil iletişim ağları, dronları tespit eden sensörlerin elde ettiği bilgileri dronlara karşı kullanılan sistemlere aktarmasını sağlıyor. Bu ağlar, komutanların sahadan gelen verileri yapay zeka desteğiyle değerlendirmesine de yardımcı oluyor.
AĞ GÜVENLİĞİNDE TEDARİKÇİ VURGUSU
NATO, üye ülkelerin farklı iletişim sistemlerinin birlikte çalışabilmesini ve bu sistemlerin siber ve hibrit tehditlere karşı dayanıklı olmasını hedefliyor. İttifak, güvenilir olmayan tedarikçilerin iletişim ağlarının güvenliği açısından risk oluşturduğuna da dikkat çekiyor.
FİNLANDİYA VE İSVEÇ'TEN ORTAK TEST GİRİŞİMİ
Finlandiya ve İsveç'in birlikte yürüttüğü NATO girişimi, şirketlere yeni nesil iletişim teknolojilerini operasyonel koşullarda test etme imkanı sunuyor. Stratejinin nasıl uygulanacağını belirleyecek yol haritası ise hazırlanıyor.