Mücteba Hamaney neden hiç ses kaydı paylaşmıyor? İran medyasından dikkat çeken analiz

Bilindiği üzere Mücteba Hamaney, uzun süredir ne sesini ne de görüntüsünü paylaşmıyor.

İran basını da dini lider Mücteba Hamaney'in neden hiçbir şekilde ses kaydı paylaşmadığını deşifre etti.

Yabancı istihbarat servislerinin, kayıtlardaki en ufak bir frekanstan bile mekân ve konum tespiti yapabildiği ortaya çıktı.