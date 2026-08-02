Mücteba Hamaney neden hiç ses kaydı paylaşmıyor? İran medyasından dikkat çeken analiz
Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath'ın aktardığı analize göre İran'da yayın yapan Hamsheri kanalı, Mücteba Hamaney'in bugüne kadar ses kaydı paylaşmamasının nedenini gelişmiş istihbarat teknolojilerine bağladı. Analizde, ses kayıtlarından konum, kullanılan cihaz ve konuşmacının fiziksel durumuna ilişkin teknik veriler elde edilebildiği öne sürüldü.
Bilindiği üzere Mücteba Hamaney, uzun süredir ne sesini ne de görüntüsünü paylaşmıyor.
İran basını da dini lider Mücteba Hamaney'in neden hiçbir şekilde ses kaydı paylaşmadığını deşifre etti.
Yabancı istihbarat servislerinin, kayıtlardaki en ufak bir frekanstan bile mekân ve konum tespiti yapabildiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun duyurduğu haberde, İran'da yayın yapan Hamsheri kanalının son derece dikkat çekici bir analizine yer verildi.
Yayınlanan analizde, modern casusluk yazılımlarının ve yabancı istihbarat aparatlarının ses kayıtları üzerinden yürüttüğü takip operasyonlarının detayları gözler önüne serildi.
SES KAYITLARI ÜZERİNDEN KONUM TESPİTİ İDDİASI
Suudi basınında yer alan habere göre Tahran yönetiminin, yabancı istihbarat servislerinin ses dosyaları üzerinden yürütebileceği analiz ve takip faaliyetlerine karşı dijital karartma uyguladığı ileri sürüldü.
Hamsheri kanalının analizinde, her kapalı ortamın kendine özgü akustik özellikler taşıdığı belirtildi. Ses kayıtlarındaki yankı ve frekans verilerinin gelişmiş yazılımlarla incelenmesi halinde kaydın yapıldığı mekanın mimari yapısına ilişkin teknik çıkarımlar yapılabileceği öne sürüldü.
MİKROFON VE ORTAM SESLERİNİN İZİ
Analizde ayrıca binalardaki elektrik şebekesinin oluşturduğu mikro dip gürültülerinin incelenmesiyle kaydın tarihi, saati ve bağlı olunan elektrik şebekesine ilişkin verilerin elde edilebileceği iddia edildi.
Kullanılan mikrofon ve kayıt cihazlarının da dosyalarda kendilerine özgü dijital iz bıraktığı ifade edilirken, özellikle cep telefonu mikrofonları ile düşük maliyetli kayıt ekipmanlarının oluşturduğu harmonik bozulmaların cihazın tespit edilmesine yardımcı olabileceği öne sürüldü.
Haberde havalandırma sistemleri, jeneratörler, klimalar ve diğer mekanik ekipmanlardan gelen arka plan seslerinin de kayıt alınan yerin belirlenmesinde kullanılabileceği iddia edildi.
FİZİKSEL DURUMA İLİŞKİN ÇIKARIM İDDİASI
Videoda son olarak, ses kayıtlarındaki nefes alışverişi, konuşma aralıkları ve rezonans verilerinin analiz edilmesiyle kişinin fiziksel durumu, stres seviyesi ve kalp atış ritmine ilişkin değerlendirmeler yapılabileceği öne sürüldü.
Hamsheri kanalına göre söz konusu teknik imkânlar nedeniyle Mücteba Hamaney'in bugüne kadar herhangi bir ses kaydı yayımlamamayı tercih ettiği değerlendirildi.