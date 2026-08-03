Mısır'da 5,3'lük deprem çevre ülkelerde de hissedildi
Mısır'ın İsmailiye kentinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem başta Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. Sarsıntının Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'e kadar ulaştığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Mısır'ın İsmailiye kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
MISIR SALLANDI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.00'te merkez üssü Mısır'ın İsmailiye kenti olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
5,47 DERİNLİKTE
Depremin 5,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Mısır basınında yer alan haberlerde, başta başkent Kahire olmak üzere çevre kentlerde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Sarsıntının Mısır'ın yanı sıra Ürdün, Lübnan, Filistin ve İsrail'de de hissedildiği bildirildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya