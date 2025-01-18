Milyoner stajyer! Piyangodan 7.5 milyon sterlin kazanan James Clarkson, ertesi gün işe gitti

İngiltere Carlisle'de yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak Cumartesi günü yapılan çekilişte, piyangodan 7.5 milyon sterlin (325 milyon TL) kazandığını öğrendi. Ertesi gün ise işe gitti.

Clarkson, "Düzenimi bozmak istemiyorum. Gencim, işimi çok seviyorum. Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim" dedi. Şatafatlı harcamalara rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi. Milyoner genç, 6 maddelik alışveriş listesi yaptı: Ailemin ev taksitlerini ödeyeceğim, Gucci çanta alacağım, iki tasarım ceket alacağım, Audi araba alacağım, Manchester City kombinesi alacağım ve Cape Verde'de 'her şey dahil' bir tatil.