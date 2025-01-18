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Milyoner stajyer! Piyangodan 7.5 milyon sterlin kazanan James Clarkson, ertesi gün işe gitti

İngiltere’nin Carlisle şehrinde yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak'taki piyango çekilişinde 7.5 milyon sterlin kazanarak büyük bir ödül kazandı. Ancak Clarkson, hayatını değiştiren bu kazançtan sonra ertesi gün işe gitmeye devam etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Milyoner stajyer! Piyangodan 7.5 milyon sterlin kazanan James Clarkson, ertesi gün işe gitti

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    İngiltere Carlisle'de yaşayan stajyer mühendis James Clarkson (20), 4 Ocak Cumartesi günü yapılan çekilişte, piyangodan 7.5 milyon sterlin (325 milyon TL) kazandığını öğrendi. Ertesi gün ise işe gitti.

    Clarkson, "Düzenimi bozmak istemiyorum. Gencim, işimi çok seviyorum. Herkes deli olduğumu düşünebilir ama çalışmaya devam edeceğim" dedi. Şatafatlı harcamalara rağmen ayaklarının yere sağlam bastığını söyledi. Milyoner genç, 6 maddelik alışveriş listesi yaptı: Ailemin ev taksitlerini ödeyeceğim, Gucci çanta alacağım, iki tasarım ceket alacağım, Audi araba alacağım, Manchester City kombinesi alacağım ve Cape Verde'de 'her şey dahil' bir tatil.

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