Milyarder iş adamı Musk, iki kez evlenip boşandığı eski eşinin düğününe katıldı

Dünyaca ünlü işadamı Elon Musk'ın (52) iki defa evlendiği eski eşi oyuncu Talulah Riley (34), Game of Thrones dizisinin yıldız isimlerinden biri olan Thomas Brodie- Sangster (34) ile nikah kıydı.

Çiftin düğünü, İngiltere'de yapıldı. Davetliler arasında olan Musk, eski eşini bu özel günde yalnız bırakmadı. Özel jetine atlayıp, Londra'ya ayak bastı. Törene katıldı. 12 çocuk babası Musk, geçen yıl çiftin nişanlanmasının ardından kendi sosyal medya sitesi X üzerinden "Tebrikler" yorumuyla kalp emojisi bırakmıştı.