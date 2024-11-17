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Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşması nefes kesti! Kaybeden Tyson'ın kazandığı para ödülü miktarı gündem oldu

Boksun kralı 58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki eski sunucu Jake Paul’ün maçı milyonları ekranlara kilitledi. Paul, Tyson’ı sayı ile yendi. Ancak Paul yarım saatlik maçtan 40 milyon dolar, Tyson ise reklamlar ve diğer gelirlerle 116 milyon dolar kazandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Mike Tyson ve Jake Paul karşılaşması nefes kesti! Kaybeden Tyson’ın kazandığı para ödülü miktarı gündem oldu

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Yılın maçı olarak duyurulan ve dün Türkiye saati ile 04:00'te gerçekleşen 58 yaşındaki Mike Tyson-Jake Paul boks maçının sonrasında ringten 27 yaşındaki Jake Paul galip ayrıldı. Bilet satış rekoru kıran müsabakada kazanan Jake Paul olurken Mike Tyson'ın kazandığı para ödülü miktarı da konuşuldu. Tüm dünyanın nefesini tutarak izlediği karşılaşma dün gece 04.00'te başladı. 280 milyon Netflix izleyicisini ekrana çeken Teksas'taki AT&T'nin 70 bin kişilik arenasında biletler 10 bin ile 1 milyon dolar arasındaydı. İkilinin müsabakasının 20 Temmuz'da oynanması planlanıyordu fakat 16 Kasım'a ertelenmişti. 8 raund süren mücadeleyi 78-74 puanla Jake Paul kazandı.

PAUL YENDİ AMA...
Dün gece gerçekleşen dev karşılaşma tüm dünyadan takip edildi. Tyson, müsabakadan mağlup olarak ayrılırken 20 milyon dolar para ödülü kazandı. Sosyal medya ve Amerika basınında yer alan iddialara göre ise Tyson, sponsorluklarla beraber 116 milyon dolar kazandı.

Jake Paul müsabaka öncesinde "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." açıklamasında bulunmuştu. Tyson güçlü çıktı ancak dövüş ilerledikçe zayıfladı, Paul ise kendine güven kazandı ve son birkaç rauntta Tyson'ı geride bırakmış gibi göründü. Tyson, Paul'ü "çok iyi bir dövüşçü" olarak tanımlayarak, dövüş tarzından "çok memnun" olduğunu söyledi. Bu galibiyetle Paul'ün rekoru 11-1'e yükseldi. Tyson, 1985'te profesyonel boksa girdi ve bir yıl sonra tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu oldu. 2005 yılında boksu bıraktı ve 2011'de Boks Onur Listesi'ne girdi.

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Mike Tyson-Jake Paul karşılaşmasının kazananı bahis şirketleri! Netflix vurgunu televizyon kırdırdı

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