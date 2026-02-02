Google’ın ikiyüzlü politikası SEC kayıtlarında: İsrail için yapay zeka ilkelerini yok saydı
Washington Post’un incelediği gizli bir muhbir şikayeti, Google’ın Gemini adlı yapay zeka teknolojisinin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını gündeme getirdi. "Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu"na (SEC) sunulan belgelerde, İsrail ordusuna ait bir e-posta adresinden yapılan talep doğrultusunda hava görüntülerinde askeri unsurların daha doğru tespiti için teknik destek istendiği öne sürüldü. Google iddiaları reddederken, şikayette şirketin kendi yapay zeka ilkeleriyle çeliştiği savunuldu.
Washington Post'un incelediği gizli federal muhbir şikayeti, Google'ın Gemini adlı yapay zeka teknolojisinin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını gündeme taşıdı.
ABD "Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu"na (SEC) Ağustos 2024'te sunulan şikayete göre, Google'ın bulut bilişim birimi Temmuz 2024'te İsrail ordusuna ait bir e-posta adresinden müşteri destek talebi aldı. Talepte, hava görüntülerinde insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar ve askerlerin daha doğru tespit edilmesi amacıyla Gemini'nin geliştirilmesine destek verilmesi istendi.
Şikayette yer alan belgelere göre, Google çalışanları bu talep doğrultusunda teknik öneriler sundu ve dahili testler gerçekleştirdi. Belgelerde, talebi ileten kişinin, İsrail ordusuyla çalışan İsrailli teknoloji firması CloudEx'te görevli bir yetkiliyle aynı isme sahip olduğu iddia edildi.
Muhbir şikayetinde, Google'ın kamuoyuna açık kendi politikalarıyla çelişerek yatırımcıları ve düzenleyici kurumları yanılttığı, bu durumun da menkul kıymetler yasalarının ihlali anlamına geldiği savunuldu.
"ŞİRKETİN HESAP VERMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
İsminin açıklanmasını istemeyen eski bir Google çalışanı, SEC'e yaptığı başvuruya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Şirket içinde yapay zeka etik inceleme süreçlerinin ne kadar katı olduğu sürekli vurgulanırdı. Ancak konu İsrail ve Gazze olunca bunun tam tersi oldu. Bu çifte standart nedeniyle şirketin hesap vermesi gerektiğini düşündüğüm için SEC'e başvurdum."
Söz konusu dönemde Google'ın kamuoyuna açık "yapay zeka ilkeleri"nde, silah sistemleri veya uluslararası kuralları ihlal eden gözetim faaliyetlerinde yapay zeka kullanımının yasak olduğu vurgulanıyordu. Muhbir ise İsrail'e verilen desteğin bu ilkelere aykırı olduğunu savundu.
GOOGLE İDDİALARI REDDETTİ
Google cephesinden ise iddialar reddedildi. Şirket sözcüsü, söz konusu hesabın yapay zeka hizmetlerindeki kullanım hacminin son derece düşük olduğunu öne sürerek, "Genel bir kullanım sorusuna standart destek yanıtı verdik. Ek bir teknik yardım sağlanmadı." açıklamasını yaptı.
TEKNOLOJİ DEVLERİ–İSRAİL İŞ BİRLİĞİ
Google ve Amazon, Nisan 2021'de İsrail'in yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla yerel bulut sunucu merkezleri kurmasını öngören Nimbus Projesi adlı devlet ihalesini kazanmıştı. Projenin, İsrail devleti ve ordusuna ait veri tabanları ile sokak ve dron kameralarından elde edilen canlı görüntüleri merkezi bir sistemde toplayabildiği biliniyor.
ABD merkezli Microsoft ise Eylül 2025'te, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'da sivillerin gözetiminde kullanıldığına dair kanıtların ortaya çıkmasının ardından, İsrail Savunma Bakanlığı'na sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu ve devre dışı bıraktığını açıklamıştı.
Google, Amazon ve Microsoft bünyesindeki bazı çalışanlar da şirketlerin İsrail'le yürüttüğü projeleri protesto etmiş, bu protestoların ardından çok sayıda çalışanın işine son verilmişti.
Daha önce İsrail hükümetiyle yürütülen çalışmaların silah veya istihbaratla bağlantılı hassas askeri faaliyetleri kapsamadığını savunan Google, Şubat 2025'te yapay zeka politikalarını güncelleyerek teknolojinin silahlar veya gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına ilişkin taahhütlerini metinden çıkarmıştı.
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Aralık 2025'te yaptığı açıklamada, Google'ın Gemini yapay zeka teknolojisinin askeri kullanımı artırmaya yönelik yeni bir girişim kapsamında çalışanlarına sunulan ilk yapay zeka ürünü olduğunu duyurmuştu.