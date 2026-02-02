Google’ın ikiyüzlü politikası SEC kayıtlarında: İsrail için yapay zeka ilkelerini yok saydı

Washington Post'un incelediği gizli federal muhbir şikayeti, Google'ın Gemini adlı yapay zeka teknolojisinin İsrail tarafından askeri amaçlarla kullanıldığı iddialarını gündeme taşıdı.

ABD "Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu"na (SEC) Ağustos 2024'te sunulan şikayete göre, Google'ın bulut bilişim birimi Temmuz 2024'te İsrail ordusuna ait bir e-posta adresinden müşteri destek talebi aldı. Talepte, hava görüntülerinde insansız hava araçları (İHA), zırhlı araçlar ve askerlerin daha doğru tespit edilmesi amacıyla Gemini'nin geliştirilmesine destek verilmesi istendi.

Şikayette yer alan belgelere göre, Google çalışanları bu talep doğrultusunda teknik öneriler sundu ve dahili testler gerçekleştirdi. Belgelerde, talebi ileten kişinin, İsrail ordusuyla çalışan İsrailli teknoloji firması CloudEx'te görevli bir yetkiliyle aynı isme sahip olduğu iddia edildi.

Muhbir şikayetinde, Google'ın kamuoyuna açık kendi politikalarıyla çelişerek yatırımcıları ve düzenleyici kurumları yanılttığı, bu durumun da menkul kıymetler yasalarının ihlali anlamına geldiği savunuldu.