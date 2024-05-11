SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Miçotakis’ten Ankara ziyareti öncesi Türkiye mesajı! Yunan basınında tek gündem 13 Mayıs

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in 13 Mayıs’ta Ankara’da yapacağı görüşme Yunan basınına damga vurdu. Miçotakis, görüşmeden önce Yunan medyasına verdiği röportajda, “Coğrafya bizi ortak çözümler bulmaya mahkum ediyor. Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor” şeklinde konuşurken Ta Nea gazetesi ise iki liderin görüşmesi için “Aldatmaca olmayan 5. Zirve” başlığını kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 15:10 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 21:33
Miçotakis’ten Ankara ziyareti öncesi Türkiye mesajı! Yunan basınında tek gündem 13 Mayıs

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme Yunan basınına damga vurdu. Öte yandan Miçotakis ise Yunan medyasına Ankara ziyareti hakkında konuştu.

"COĞRAFYA BİZİ ORTAK ÇÖZÜMLERE ZORLUYOR"

Miçotakis, "Coğrafya bizi ortak çözümler bulmaya mahkum ediyor. Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Büyük çoğunluk Türkiye ile açık kanallara sahip olma ihtiyacını kabul ediyor. Parmağımızı tetikte tutmaktansa konuşmak daha iyidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARİYE CAMİİ'Nİ SORACAK

Kariye Camii'nin 79 yıl sonra yeniden ibadete açılması hakkında konuşan Miçotakis, Türkiye'nin adımını "gereksiz ve provokatif" olarak davranırken Başkan Erdoğan'a kararın geri alınmasının mümkün olup olmadığını soracağını söylerken Türkyie ile Yunanistan ilişkilerinin olumlu iklimde devam etmesinin önemine de dikkat çekti.

BU ZİRVEDE ALDATMACA YOK!

Yunan gazetesi Ta Nea, Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi için "Aldatmaya olmayan 5. Zirve" başlığını kullanırken iki lider arasındaki geçmiş temaslar dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye ilişkilerinin seviye atladığını belirtti. Miçotakis'in Türkiye'ye "düşük beklentilerle" geldiğini vurgulayan Ta Nea, Yunanistan'ın Kariye Camii'nin açılmasından duyduğu rahatsızlığa da dikkat çekti.

Bir diğer Yunan gazetesi To Vima ise Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesi hakkında "Yıldırım görüşmesi" başlığını kullanırken görüşmenin beş saat sürmesinin beklendiğine dikkat çekti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu
Katar’da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi
Karagümrük - Galatasaray | CANLI
Fenerbahçe - Kayserispor | CANLI
Başkan Erdoğan - Miçotakis zirvesi öncesi Atina’da ’komşuluk’ havası! Yunan hükümeti ve basının nabzını tuttuk: Barışçıl ortam çıkarımıza
Ayasofya mücahidi İsmail Kandemir Hakk’a yürüdü! Kariye, İznik, Trabzon... ’Zincirler kırılsın’ mücadelesiyle geçen bir ömür
Miçotakis’in kritik ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan Yunan basınına önemli mesajlar: Doğu Akdeniz’de ’Türkiye’siz enerji projesi düşünülemez
Gazze’de anne olmak! Filistinli annelerin en kanlı Anneler Günü
Oğuz Murat Aci’nin annesinden yürek yakan feryat! Baba Özer Aci’den cani Eylem Tok ve kaçak Timur’a çağrı... Gelin adalete teslim olun
Pazartesi günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları
Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler 13 Mayıs’a çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak?
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Şehit annelerinin buruk Anneler Günü! Yürek dağlayan sözler: Kokusunu kır çiçeklerinden alıyorum
CHP Genel Merkezi’nden 4 sayfalık itiraf gibi genelge: Kayırmacılığı bırakın!
Emekliye Temmuz zammı: Oranlar netleşmeye başladı! Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA