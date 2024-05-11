Miçotakis’ten Ankara ziyareti öncesi Türkiye mesajı! Yunan basınında tek gündem 13 Mayıs

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme Yunan basınına damga vurdu. Öte yandan Miçotakis ise Yunan medyasına Ankara ziyareti hakkında konuştu. "COĞRAFYA BİZİ ORTAK ÇÖZÜMLERE ZORLUYOR" Miçotakis, "Coğrafya bizi ortak çözümler bulmaya mahkum ediyor. Türk-Yunan ilişkileri daha sakin sulara girmiş gibi görünüyor" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti: Büyük çoğunluk Türkiye ile açık kanallara sahip olma ihtiyacını kabul ediyor. Parmağımızı tetikte tutmaktansa konuşmak daha iyidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'A KARİYE CAMİİ'Nİ SORACAK Kariye Camii'nin 79 yıl sonra yeniden ibadete açılması hakkında konuşan Miçotakis, Türkiye'nin adımını "gereksiz ve provokatif" olarak davranırken Başkan Erdoğan'a kararın geri alınmasının mümkün olup olmadığını soracağını söylerken Türkyie ile Yunanistan ilişkilerinin olumlu iklimde devam etmesinin önemine de dikkat çekti.