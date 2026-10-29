Gereken sandalye sayısını yakalamak ve Cumhuriyetçilerin mevcut çoğunluğunu devirmek için Demokratların önde olduğu seçim bölgelerindeki üstünlükleri dikkat çekiyor. Analistler ve tahmin modelleri, Temsilciler Meclisi'nin Demokratların kontrolüne geçme ihtimalini oldukça yüksek görüyor.

The Economist'İn tahminlerine göre Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmek (218 sandalyeye ulaşmak) için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor.

Obama mitingi. Fotoğraf: Reuters

SENATO'DA BAŞ BAŞA

Analize göre Senato'da durum Temsilciler Meclisi'ne kıyasla çok daha çekişmeli ve belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyetçiler halihazırda Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşitliği bozma oyu dahil 53-47'lik bir çoğunluğa sahip. Demokratların Senato'da kontrolü sağlayabilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Seçimlere sayılı günler kala eyalet bazındaki başa baş yarışlar nedeniyle Senato'nun hangi tarafa kalacağı keskin bir rekabete sahne oluyor. The Economist'e göre her iki partinin de şansı zorlu mücadelelere bağlı.

WASHINGTON'DA BÖLÜNME

Tahminler, Temsilciler Meclisi'nin Demokratlara geçmesi, Senato'nun ise bıçak sırtı kalması durumunda Washington'da bölünmüş bir kongre tablosunun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. The Economist'e göre bu durum, Donald Trump yönetiminin iç politika gündemini ve yasama faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtlayabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN