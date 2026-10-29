Meydanlarda Trump-Obama düellosu! The Economist'ten seçim tahmini
ABD’de Kasım ayında yapılacak kritik Kongre ara seçimleri yaklaşırken Donald Trump ile eski Başkan Barack Obama ülke genelindeki mitinglerde sert bir dille birbirlerini hedef aldı. Obama, mevcut yönetimi artan maliyetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle eleştirirken, Trump ise Obama'nın geçmiş politikalarını ve İran nükleer anlaşmasını topa tuttu. Bu siyasi düello sürerken The Economist’ten ara seçimlere ilişkin dikkat çeken tahminler geldi.
ABD'de kasım ayında düzenlenecek olan kritik Kongre ara seçimlerine sayılı günler kala, mevcut Başkan Donald Trump ile eski Başkan Barack Obama ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı mitinglerde birbirlerini sert sözlerle hedef aldı.
OBAMA'DAN TRUMP'A: "BUNLAR CİDDİ İNSANLAR DEĞİL"
Georgia ve Michigan gibi kritik eyaletlerde Demokrat adaylara destek vermek için kürsüye çıkan Obama, Trump yönetimini ve politikalarını hedef aldı. Obama, mevcut yönetimin ülkedeki artan maliyetlerden ve ekonomik sıkıntılardan doğrudan sorumlu olduğunu savunarak "Bunlar ciddi insanlar değil." dedi ve Trump'ın başkanlık dönemini eleştirdi.
TRUMP "APTAL" DEDİ
ABD genelinde Cumhuriyetçi adaylara destek turunu sürdüren Trump ise Obama'nın geçmişteki siyasi hamlelerini ve seçim sonuçlarına etki edemeyen geçmiş desteklerini tiye aldı. Trump, Ohio ve Georgia gibi çekişmeli eyaletlerde düzenlediği mitinglerde, yaklaşan seçimlerin Kongre'deki dengeler açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
Trump ayrıca, "İran için nükleer silaha giden yol ve hayatımda gördüğüm en aptalca anlaşmalardan biri" dediği İran nükleer anlaşmasını sonlandırdığı için övündü.
Obama'nın 2015 yılında imzaladığı İran Nükleer Anlaşması (JCPOA); İran'ın nükleer programını ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sıkı uluslararası denetimlerle sınırlandırması karşılığında, ülkeye uygulanan ağır ekonomik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir mutabakattı. Ancak Donald Trump, anlaşmanın kısıtlamalarının geçici olmasını, İran'ın füze programını kapsamamasını ve nükleer silaha giden yolu tamamen kapatmadığını savunarak 2018'de ABD'yi bu anlaşmadan tek taraflı olarak çekti.,
THE ECONOMIST'TEN SEÇİM TAHMİNİ
Trump ve Obama ayrı ayrı mitinglerde atışırken The Economist'ten ise seçim tahmini geldi.
The Economist'in 28 Ekim 2026 tarihli "Ara Seçim Sonucu Tahminimiz" başlıklı analizde Temsilciler Meclisi'nde Demokratların önde olacağı Senato için ise baş başa bir yarış yapılacağı belirtildi.
TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE DEMOKRATLAR ÖNDE
The Economist'İn tahminlerine göre Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmek (218 sandalyeye ulaşmak) için oldukça avantajlı bir konumda bulunuyor.
Gereken sandalye sayısını yakalamak ve Cumhuriyetçilerin mevcut çoğunluğunu devirmek için Demokratların önde olduğu seçim bölgelerindeki üstünlükleri dikkat çekiyor. Analistler ve tahmin modelleri, Temsilciler Meclisi'nin Demokratların kontrolüne geçme ihtimalini oldukça yüksek görüyor.
SENATO'DA BAŞ BAŞA
Analize göre Senato'da durum Temsilciler Meclisi'ne kıyasla çok daha çekişmeli ve belirsizliğini koruyor.
Cumhuriyetçiler halihazırda Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşitliği bozma oyu dahil 53-47'lik bir çoğunluğa sahip. Demokratların Senato'da kontrolü sağlayabilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.
Seçimlere sayılı günler kala eyalet bazındaki başa baş yarışlar nedeniyle Senato'nun hangi tarafa kalacağı keskin bir rekabete sahne oluyor. The Economist'e göre her iki partinin de şansı zorlu mücadelelere bağlı.
WASHINGTON'DA BÖLÜNME
Tahminler, Temsilciler Meclisi'nin Demokratlara geçmesi, Senato'nun ise bıçak sırtı kalması durumunda Washington'da bölünmüş bir kongre tablosunun ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. The Economist'e göre bu durum, Donald Trump yönetiminin iç politika gündemini ve yasama faaliyetlerini ciddi ölçüde kısıtlayabilir.