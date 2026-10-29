İsrail'de seçim çıkmazı! Tel Aviv İran kartını açtı: Siyonist basından savaş tamtamları
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın tek başına koalisyon kuramayacak olması siyasi bir kilitlenmeye yol açarken siyonist basında İran'a yönelik olası askeri saldırılar üzerinden savaş tamtamları çalınmaya başlandı. Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan bir köşe yazısında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Başkanı Donald Trump'a açıkça müdahale çağrısı yapıldı.
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu önde olsa da mevcut durumda hiçbir aday hükümet kuracak yeterli milletvekili sayısına sahip değil. Hal böyleyken Tel Aviv her zaman yaptığı gibi çareyi savaşta buldu ve siyonist basın savaş tamtamlarını çalmaya başladı.
SİYONİSTLER SAVAŞ TAMTAMLARINI ÇALMAYA BAŞLADI
İsrail gazetesi Yediot Ahronot'ta Ben-Dror Yemini imzasıyla yayımlanan köşe yazısında "İran bekleyemez: Trump ve Herzog, İsrail'in siyasi kilitlenmesini kırmalı" başlığı kullanıldı ve açıkça İran'a yeni saldırı çağrısı yapıldı.
TRUMP VE HERZOG'A MÜDAHALE ÇAĞRISI
Ne Netanyahu'nun ne de ona en yakın aday Eisenkot'un hükümet kurabildiğine dikkat çeken Yemini, "İran tehdidi yeni bir seçim için çok az zaman bırakıyor. İsrail Cumhurbaşkanı ve ABD'li mevkidaşı derin siyasi ayrılıklara rağmen bir birlik hükümetinin kurulmasına yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek olan ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağını söylüyor. İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi ise Tel Aviv'in seçim hesaplarını ABD'nin İran'a yönelik saldırısına göre yaptığını pek çok kez yazdı.
NETANYAHU KAZANAMAYINCA SAVAŞ KARTINI AÇTI
Beklendiği gibi, hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu ve taraftarları, İran kartını ilk günden açtı.
Yediot Ahronot, istihbarat değerlendirmelerine göre İran'ın, İsrail'deki boşluğu yeniden silahlanmak ve güçlenme için kullandığını yazdı.
Netanyahu'nun Likud partisinin en yüksek sayıda sandalyeyi elde etmiş olmasına rağmen koalisyon kuramayacağına dikkat çeken Yediot Ahronot yazarı, Trump ve Herzog'un müdahalesine ihtiyaç olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu ve Gadi Eisenkot, İran tehdidine rağmen kaçınılmaz hale gelen şeyi yapmakta zorlanacaklar. Ve işte tam da bu an, odada akılcı/yetişkin birine ihtiyaç duyduğumuz andır. Bu kez iki kişi var: İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri başkanları. Trump'ın kararlı bir hayranı olmadan da, onun istikrarlı bir hükümete sahip ve güvenilir bir ortak olarak İsrail'e ihtiyaç duyduğunu anlamak mümkündür. Ancak İsrail'in de siyasi kilitlenmeyi aşmak için Trump'ın yardımına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı Isaac "Bougie" Herzog ise böyle bir çaba için biçilmiş kaftandır."