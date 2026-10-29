İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Binyamin Netanyahu önde olsa da mevcut durumda hiçbir aday hükümet kuracak yeterli milletvekili sayısına sahip değil. Hal böyleyken Tel Aviv her zaman yaptığı gibi çareyi savaşta buldu ve siyonist basın savaş tamtamlarını çalmaya başladı.

İsrail basınından Trump ve Herzog'a çağrı. Fotoğraf: EPA

TRUMP VE HERZOG'A MÜDAHALE ÇAĞRISI

Ne Netanyahu'nun ne de ona en yakın aday Eisenkot'un hükümet kurabildiğine dikkat çeken Yemini, "İran tehdidi yeni bir seçim için çok az zaman bırakıyor. İsrail Cumhurbaşkanı ve ABD'li mevkidaşı derin siyasi ayrılıklara rağmen bir birlik hükümetinin kurulmasına yardımcı olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, uzun zamandır, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek olan ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatacağını söylüyor. İsrail'de Netanyahu hükümetine muhalifliğiyle bilinen Haaretz gazetesi ise Tel Aviv'in seçim hesaplarını ABD'nin İran'a yönelik saldırısına göre yaptığını pek çok kez yazdı.