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Meclis'te Filistin bayrağı açan Fransız vekil Sebastien Delogu AİHM'e başvurdu: 15 gün men edilmişti!

Fransız Ulusal Meclisi'nde Filistin bayrağı açtığı için meclisteki görevlerinden 15 günlüğüne men edilen muhalif milletvekili Sebastien Delogu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurdu.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 21:13 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 21:25
Meclis’te Filistin bayrağı açan Fransız vekil Sebastien Delogu AİHM’e başvurdu: 15 gün men edilmişti!

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Fransa'da 28 Mayıs'ta Gazze'de yaşanan acılara dikkat çekmek amacıyla Ulusal Meclis'te Filistin bayrağı açtığı gerekçesiyle meclisten 15 gün men cezası alan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Sebastien Delogu, AİHM'e başvurdu.

'KATLEDİLMİŞ BİR HALKIN BAYRAĞINI AÇTIĞI İÇİN'

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Bouches-du-Rhone milletvekili Delogu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "sömürgeleştirilmiş ve katledilmiş bir halkın bayrağını açtığı için" yaptırıma uğramasının "otoriter rejime yakışır" bir durum olduğunu kaydetti.

MECLİS'TEN 15 GÜN MEN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini işaret ederek "Barış sesleri ölmekte olan bir gücün yasaklarına, çağırmalarına ve şiddetine maruz kalıyor." ifadesine yer veren Delogu, Filistin bayrağı açtığı için 15 gün Ulusal Meclisten men edilmesine ilişkin AİHM'e başvurduğunu belirtti.

Delogu, "Soykırıma ortak olan Fransa, bizim Fransamız değil." ifadesini kullandı.

Fransız Ulusal Meclisinde 28 Mayıs'ta yapılan oturuma, Delogu'nun Filistin bayrağı açması üzerine ara verilmişti.

Delogu, bu hareketi nedeniyle 15 gün meclisten men cezası almıştı.

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