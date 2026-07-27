Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert tepki: "Sen manyak bir katilsin"

"SEN MANYAK BİR KATİLSİN"

X platformundaki paylaşımında Netanyahu'ya seslenen Ruffalo, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, UCM Başsavcısı'nın görevden uzaklaştırılmasının, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

Sırf savaş suçları kararını çıkaran adamı görevden aldırmak için lobicilik yaptın diye savaş suçları ortadan kalkmaz ya da suçluluğun hafiflemez. Adaletten kaçamayacaksın. Tarihe lobicilik yapamazsın. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın.

KERİM HAN NETAHYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ

UCM'deki kriz, Başsavcı Kerim Han'ın Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işledikleri soykırım suçlarına karşı tutuklama emri talep etmesiyle başlamıştı. Bu hamleden kısa bir süre sonra Han hakkında cinsel taciz ve suistimal iddiaları ortaya atıldı. İddiaların ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılan Han hakkında bağımsız bir heyet inceleme yaptı ve ilk etapta "görevi suistimal tespit edilmediği" yönünde rapor verdi.