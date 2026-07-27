Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya sert tepki: "Sen manyak bir katilsin"
Marvel filmlerindeki Hulk karakteriyle tanınan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi eski Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşılayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınmasının ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"SEN MANYAK BİR KATİLSİN"
X platformundaki paylaşımında Netanyahu'ya seslenen Ruffalo, "Adaletten kaçamazsın. Tarihi de etkileyemezsin. Sen manyak bir katilsin Binyamin Netanyahu. Her zaman böyle hatırlanacaksın." ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu, UCM Başsavcısı'nın görevden uzaklaştırılmasının, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını vurguladı.
KERİM HAN NETAHYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ
UCM'deki kriz, Başsavcı Kerim Han'ın Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işledikleri soykırım suçlarına karşı tutuklama emri talep etmesiyle başlamıştı. Bu hamleden kısa bir süre sonra Han hakkında cinsel taciz ve suistimal iddiaları ortaya atıldı. İddiaların ardından Mayıs 2025'te gönüllü olarak izne ayrılan Han hakkında bağımsız bir heyet inceleme yaptı ve ilk etapta "görevi suistimal tespit edilmediği" yönünde rapor verdi.
SUİSTİMAL OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ RAPORA RAĞMEN GÖREVDEN ALINDI
Buna rağmen UCM Taraf Devletler Meclisi Bürosu, Han'ın görevini ağır şekilde suistimal ettiği gerekçesiyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.
24 Temmuz'da gerçekleştirilen gizli oylamada ise Han'ın Roma Statüsü'nün 46'ncı maddesi kapsamında "ciddi suistimal ve görev ihlali" işlediği gerekçesiyle başsavcılık görevine son verildi.
Görevden alınan Başsavcı Kerim Han ve avukatları, oylama sürecinde kendilerine savunma hakkı tanınmadığını belirterek karara sert tepki gösterdi. Sürecin hukuka aykırı, usul yönünden adaletsiz ve somut delillerden yoksun yürütüldüğünü savunan Han, suçlamaları reddederek karara itiraz edeceğini açıkladı.
NETANYAHU KARARDAN MEMNUNİYET DUYDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kerim Han'ın görevden alınmasını memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve kararı olumlu bulduğunu ifade etmişti. Netanyahu'u paylaştığı tweette şu ifadelere yer vermişti:
"Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın görevden alınması yönünde ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından desteklenen kararı memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar gerçeği ifşa etmiştir. Kerim Han, emri altında çalışan kadınlara cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu. Tam da bu iddialar ortaya çıktığı sırada İsrail'e planladığı ziyareti iptal etti, İsrail'in bağımsız yargı sistemini derinlemesine inceleme taahhüdünü terk etti ve aniden bana ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'a yönelik tutuklama emirlerinin peşine düştü. Bunu, hakkındaki iddialardan dikkati başka yöne çekmek ve İsrail düşmanlarını siyasi bir kalkan olarak etrafında toplamak için yaptı. O kalkan artık parçalandı. Ortaya çıkan şey sadece Kerim Han'ın gerçek motivasyonu değil, aynı zamanda hem Savcılık Ofisi'ne hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kendisine bulaşan derin adaletsizlik ve yozlaşmadır."
Netanyahu ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştüğünü ve Amerika'nın Lahey'deki bu kuruma karşı güçlü bir şekilde harekete geçme kararlılığını teyit ettiğini belirterek yaşananları "çok olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.