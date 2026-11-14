Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkının özgürlük, egemenlik ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma meşru hakkından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Gazze. Fotoğraf: AA

"FİLİSTİN BAĞIMSIZ DEVLETTEN VAZGEÇMEYECEK"

Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi'nin 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin halkı özgürlük, egemenlik ve bağımsız devlet kurma hakkından vazgeçmeyecek." ifadesini kullandı.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurma hakkının uluslararası hukuk tarafından tanınan tarihi ve hukuki bir gerçek olduğunu belirten Abbas, bu hakkın hiçbir şekilde ortadan kaldırılamayacağını ifade etti.

Filistin'in eski lideri Yasir Arafat'ın 1988'de Cezayir'de düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi toplantısında ilan ettiği "Bağımsızlık Bildirisi"nin Filistin halkının ulusal iradesini yansıttığını kaydeden Abbas, söz konusu bildirinin onlarca yıllık mücadelenin sonucu olduğunu dile getirdi.

"GAZZE FİLİSTİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Abbas, bölge halkının yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve İsrail saldırılarında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Abbas, Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan ulusal kurumların tek bir meşru yönetim ve ortak siyasi-hukuki sistem çatısı altında birleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) Filistin halkının "tek meşru temsilcisi" olmaya devam edeceğini vurgulayan Abbas, ulusal birliğin ve bağımsız karar alma hakkının korunmasının önemine dikkati çekti.

Abbas, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören adil ve kapsamlı bir barıştan yana olduklarını yineledi.

Doğu Kudüs'ün Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlarıyla Filistin'in ebedi başkenti olduğunu belirten Abbas, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin ve Filistinlileri zorla yerinden etme uygulamalarının durdurulması çağrısında bulundu.

Abbas ayrıca, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasını ve Filistin'in Birleşmiş Milletlere (BM) tam üyeliğinin desteklenmesini istedi.