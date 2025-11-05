PODCAST CANLI YAYIN

Mahkemede İsraillilerden tepki gören Netanyahu yine duruşmadan kaçtı

Yolsuzluk davasında ifade veren İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Ekim 2023'te oğlunu kaybeden bir babanın tepkisiyle karşılaştı. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olan Netanyahu, babanın tepkisinin ardından duruşmadan yine "devlet işleri" gerekçesiyle erken ayrılmak istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin Tel Aviv Merkez Mahkemesi'nde ifade verdiği sırada, 7 Ekim 2023'te hayatını kaybeden bir İsraillinin babası tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı "1000 dosya" adıyla bilinen davada ifade vermeye devam etti.

İSRAİLLİ BABADAN NETANYAHU'YA TEPKİ

Netanyahu'nun duruşma sırasında Savunma Bakanlığı'nda toplantıya katılma gerekçesiyle bir saatlik ara talebi mahkemece kabul edildi.

Yoram Yehudai adlı baba, oğlu Ron'un ölümünden Netanyahu'yu sorumlu tuttu ve duruşma sırasında bağırarak, "Sen benimle görüşmeyi reddediyorsun, bir hükümet soruşturma komisyonu kurulacak, anladın mı?" dedi.

Yehudai, bu sözlerinin ardından güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Söz konusu dava, Netanyahu ve ailesinin iş insanlarından değerli hediyeler aldığı ve karşılığında çeşitli imtiyazlar sağladığı iddialarını içeriyor.

Netanyahu'nun, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in askeri üslerine ve yerleşimlerine düzenlediği saldırılara karşı alınan önlemlerdeki başarısızlıktan sorumlu tutulmamak için geniş yetkili bir devlet soruşturma komisyonuna karşı çıktığı biliniyor. Bunun yerine sınırlı yetkilere sahip bir siyasi komisyon kurulmasını savunuyor.

Netanyahu, önceki günkü oturumda da "önemli bir siyasi toplantıya katılması gerektiği" gerekçesiyle ifadesinin erken sonlandırılmasını istemişti.

Başbakan, daha önce de duruşmalardan "yurt dışı gezileri" veya "Gazze'deki saldırılarla meşgul olması" gibi gerekçelerle kaçınmıştı.

YOLSUZLUKTAN DA YARGILANIYOR

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Yolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtıYolsuzluk davasına çıkacaktı: Netanyahu hastalık bahanesiyle mahkemeden kaçtı

