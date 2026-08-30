İsrailli Bakan Ben-Gvir Filistinli kadın esirlerle alay etti... Hapishanede insanlık dışı muameleden övgüyle bahsetti

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadınların maruz kaldığı insanlık dışı muamele, zulmün mimarlarından İsrailli aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in küstah şovuyla bir kez daha dünyanın gözleri önüne serildi.

Görüntülerde hapishanedeki şartların son derece kötü olduğunu anlatan Filistinli kadın esir, en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dedi.

Kadınların çaresizliğiyle alay eden Ben-Gvir, "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." diye konuştu.

Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya skandal sözlerle karşılık veren İsrailli Bakan, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap verdi.

Temel temizlik ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıklarını söyleyen kadınlara küstahça cevap veren aşırı sağcı Bakan, mevcut kötü şartların baş sorumlusu olduğunu itiraf ederek bu durumdan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.