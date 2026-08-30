İsrailli Bakan Ben-Gvir Filistinli kadın esirlerle alay etti... Hapishanede insanlık dışı muameleden övgüyle bahsetti
Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin merkezindeki isimlerden İsrailli azılı siyonist Bakan Itamar Ben-Gvir, kadın tutukluların hücresini basarak skandal ifadelere imza attı. Temizlik ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan kadınların yardım taleplerine alaycı karşılıklar veren Ben-Gvir, hapishanedeki kötü günlerin mimarı olmakla övündü. Esir kadınların zayıf ve bitkin görüntüsü dikkat çekerken, İsrail zindanlarında 350’si çocuk 94’ü kadın olmak üzere yaklaşık 10 bin Filistinli ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.
İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli kadınların maruz kaldığı insanlık dışı muamele, zulmün mimarlarından İsrailli aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'in küstah şovuyla bir kez daha dünyanın gözleri önüne serildi.
ŞİKAYETLE ALAY ETTİ
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından provokatif görüntüler paylaştı.
İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli kadın esirlerin hücresini bastığı anları yayınlayan azılı siyonist Bakan, esirlerin yaşadığı mağduriyet üzerinden skandal ifadelere imza attı.
Görüntülerde hapishanedeki şartların son derece kötü olduğunu anlatan Filistinli kadın esir, en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Üç gün oldu banyo yapamadık. Kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü." dedi.
Kadınların çaresizliğiyle alay eden Ben-Gvir, "Hapishanedeki iyi günleriniz bitti. Artık durum bu. Bunların baş sorumlusu benim ve bundan memnunum." diye konuştu.
Şartların iyileştirilmesini isteyen kadın tutukluya skandal sözlerle karşılık veren İsrailli Bakan, "Size neden yardım edeyim ki?" şeklinde cevap verdi.
SİYON KİNİ
Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere yönelik hak ihlalleri giderek arttı.
Azılı Siyonist Bakan, daha önce de birkaç kez Filistinli tutukluların bulunduğu zindanları ziyaret ederek esirlere hakaret etmişti.
Şartların iyileşmesini isteyen kadın tutukluya yönelik küstah tavrını sürdüren Ben-Gvir, "Burası otel değil." ifadelerini kullanmıştı.
Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının verileri, hapishanelerdeki tablonun vehametini ortaya koydu.
Kurumların raporlarına göre İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9 bin 500'den fazla Filistinli tutuluyor. Açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi ağır koşullara maruz bırakılan onlarca Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki kötü muamele nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.