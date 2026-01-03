Maduro'nun kaçırılmadan önceki son röportajında ABD ile uzlaşma çağrısı yaptığı ortaya çıktı!

Maduro devlet televizyonuna konuştu (Ekran görüntüsü)

Venezuela'da uyuşturucu kartelleri tarafından kullanıldığı iddia edilen bir limana düzenlenen saldırıyı, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yürüttüğü öne sürülmüştü.

ABD basınındaki haberlerde, eylül başından bu yana ABD ordusu tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

ABD ordusunun son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor.