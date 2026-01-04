Maduro sonrası ne olacak? ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth: Şartları Trump belirler

ABD Başkanı Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth





ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela'da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.