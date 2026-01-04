Maduro sonrası ne olacak? ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth: Şartları Trump belirler
Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD tarafından haydutça kaçırıldı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Maduro sonrası Venezuela’nın geleceğinde ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumunun belirleyici olacağını belirterek, "Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir" dedi.
ABD Venezuela'nın başkenti Caracas'a saldırdı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini kaçırdıklarını duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, CBS televizyonuna verdiği röportajda Venezuela'ya gerçekleştirilen saldırılar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkeden çıkarılarak ABD'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ülke yönetiminde uygun bir geçiş sağlanana kadar Venezuela'da kalacağız" sözleri hatırlatılan Hegseth, "Bundan sonra ne olacak, bu ne demek?" sorusuna, "Bu, şartları bizim belirlememiz anlamına geliyor. Şartları Başkan Trump belirler. Nihai olarak bunun hangi aşamalardan geçeceğine de o karar verir. Ancak bu; uyuşturucu akışının durması, bizden alınan petrolün nihayetinde geri verilmesi ve suçluların ABD'ye gönderilmemesi anlamına geliyor" yanıtını verdi.
Bu operasyon için Kongre onayı gerekmediğini, ancak daha geniş çaplı bir operasyon halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayan Hegseth, "Bu bir kolluk kuvveti operasyonuydu. Savunma Bakanlığı (Savaş Bakanlığı) Adalet Bakanlığı'nı destekleyerek, nihayetinde adalete hesap vermesi gereken bir suçluyu ülkeden çıkarıyordu. Ve (Dışişleri Bakanı) Marco Rubio bunun Kongre'ye önceden bildirilecek bir şey olmadığını açıkça belirtti. Ancak, bu durumun daha da uzaması halinde elbette Kongre'yi sürece dahil edeceğiz" dedi.