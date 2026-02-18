Macron’dan önce ajan vurgusu ardından teknoloji devlerine şeffaflık çağrısı: "Bazı şeylerin yolunda gitmediği aşikar"

Yeni merkezin Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü, Sorbonne Üniversitesi ve Paris Beyin Enstitüsü öncülüğünde faaliyet göstereceği açıklandı.

Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Fransa ve Hindistan işbirliğiyle sağlık alanında çalışmalar yürütecek bir yapay zeka merkezinin açıldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya algoritmalarının üretimi ve kullanımı süreçlerinde tam şeffaflık sağlanmasını talep etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Fransa-Hindistan işbirliğinde sağlık alanında çalışmalar yürütecek bir yapay zeka merkezinin açıldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle sosyal medya platformlarında oldukça etkili olan algoritmaların üretimi ve kullanımı konusunda "tam şeffaflık" sağlanmasını istedi.

"Mevcut sistemde bazı şeylerin yolunda gitmediği aşikar; çocuklarımızın, gençlerimizin durumuna bakın. Eğer sosyal medyadan bahsediyorsanız, sosyal medyaya sohbet robotlarına ajan kapasitesi ekliyorsanız, burada korkunç bir durumun başındasınız demektir."

"Yapay zeka alanında ABD ve Çin'in gerisinde kalsak da yarışın içindeyiz." diyen Macron, gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin şunları kaydetti:

Macron ayrıca, Yeni Delhi'de iki ülke arasında yapay zeka işbirliğine ilişkin yapılan konferansta, Hint öğrencileri Fransa'da eğitim görmeye çağırdı ve 2030'a kadar ülkesindeki Hint öğrenci sayısını 30 bine çıkarma hedeflerine değindi.

Merkezin, Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), Sorbonne Üniversitesi ve Paris Beyin Enstitüsü öncülüğünde faaliyet göstereceğini aktaran Macron Fransa ve Hindistan'ın kamu yararı için yapay zekadan faydalandığını belirtti.

Yapay zekanın tehlikeleri karşısında"Çocuklarımızı korumalıyız ve bunu öğreniyoruz."ifadesini kullanan Macron, şeffaflıktan yana olduklarının da altını çizdi.

Macron, Hindistan'daki yapay zeka zirvesi ile bu alana öncülük eden şirketlere "tam şeffaflık" sağlamaları çağrısı yapma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Algoritmaların sosyal medyada oldukça etkili olduğunu hatırlatan Macron, bu algoritmaların nasıl üretildiğine ve kullanım süreçlerine ilişkin şeffaflık olmadan ifade özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini söyledi.

Macron, "İfade özgürlüğü, nasıl yönlendirildiğinizi bilmezseniz koca bir safsatadır." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE UYARIDA BULUNMUŞTU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının demokrasiyi tehdit ettiğini belirterek daha sert düzenleme çağrısı yaptı. Bot hesapların tamamen yasaklanmasını, algoritmalarda şeffaflık sağlanmasını ve kurallara uymayan platformlara dava açılıp erişim engeli getirilmesini isteyen Macron resti çekmişti.