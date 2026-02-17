Macron'dan Hindistan'da sabah koşusu: Spor kıyafetleriyle halkı selamladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan ziyaretinde Mumbai kentinde sahil bandındaki bulvarda spor kıyafetleriyle koşu yaptı.

Press Trust of India'nın haberine göre Macron, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ne katılmadan önce Mumbai kentini ziyaret etti.

Macron’un Mumbai turu: Hindistan’da diplomasiye koşu molası!

HİNDİSTAN'DA SABAH KOŞUSU

Macron, saat 11.00 sularında kentin sahil bölgesindeki Marine Drive Bulvarı'ndaki Churchgate bölgesinde koşu yaptı.

Lacivert bir tişört giyen ve siyah güneş gözlüğü takan Fransız liderin, spor kıyafetleriyle güvenlik görevlilerinin eşliğinde koşu yapması ve bu esnada yayalara selam vermesi, sosyal medyaya yansıdı.