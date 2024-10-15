Macron ve Netanyahu’nun Lübnan kavgası! Fransız lider Bibi’yi uyardı: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA) FRANSA-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE GERİLİM Macron ve Netanyahu arasındaki ilişkiler son haftalarda gerginleşti. 6 Ekim'de iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Macron'un Gazze'de kullanılan silah sevkiyatlarının durdurulması çağrısı Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Netanyahu, Macron'un bu talebine "utanç verici" diyerek karşılık vermiş ve iki lider arasında sözlü bir gerginlik yaşanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)

Fransa Cumhurbaşkanlığı, bu gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz bir dostu olduğunu vurgulamış, ancak Macron'un BM kararlarına uyulması gerektiği konusundaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koymuştu.



Geçtiğimiz hafta ise İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda BM barış gücü askerlerinin yaralanmasının ardından Macron, İsrail'in BM güçlerini hedef almasını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve Fransa'nın bu tür saldırıları bir daha asla tolere etmeyeceğini dile getirmişti.