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Macron ve Netanyahu'nun Lübnan kavgası! Fransız lider Bibi'yi uyardı: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

Frasan ve İsrail'in Lübnan kavgası giderek şiddetlenmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'in BM'ye baskınını sert sözlerle eleştiren, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı, dolayısıyla BM'nin kararlarına uymak zorundadır” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 19:52 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 21:27
Macron ve Netanyahu’nun Lübnan kavgası! Fransız lider Bibi’yi uyardı: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

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Fransız basınında yer alan haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı, dolayısıyla BM'nin kararlarına uymak zorundadır" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef aldığı öne sürüldü. Fransız basınında yer alan haberlerde, Macron'un, Lübnan'daki gerilim ve BM barış gücüne yönelik artan İsrail saldırılarına dikkat çektiği belirtilerek, "Netanyahu, ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı, dolayısıyla BM'nin kararlarına uymak zorundadır" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Haberlerde, toplantıda bulunan yetkililerin söz konusu açıklamayı doğruladığı aktarıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)

Fransa, geçtiğimiz günlerde Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların ardından İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Macron ve Netanyahu’nun Lübnan kavgası! Fransız lider Bibi’yi uyardı: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)

FRANSA-İSRAİL İLİŞKİLERİNDE GERİLİM

Macron ve Netanyahu arasındaki ilişkiler son haftalarda gerginleşti. 6 Ekim'de iki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Macron'un Gazze'de kullanılan silah sevkiyatlarının durdurulması çağrısı Netanyahu tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. Netanyahu, Macron'un bu talebine "utanç verici" diyerek karşılık vermiş ve iki lider arasında sözlü bir gerginlik yaşanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Netanyahu'ya: ʺÜlkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalıʺ (AA)

Fransa Cumhurbaşkanlığı, bu gerginliğin ardından yaptığı açıklamada, Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz bir dostu olduğunu vurgulamış, ancak Macron'un BM kararlarına uyulması gerektiği konusundaki duruşunu da net bir şekilde ortaya koymuştu.

Geçtiğimiz hafta ise İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda BM barış gücü askerlerinin yaralanmasının ardından Macron, İsrail'in BM güçlerini hedef almasını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve Fransa'nın bu tür saldırıları bir daha asla tolere etmeyeceğini dile getirmişti.

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