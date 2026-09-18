Turne kapısı kapandı, vicdan kapısı açıldı: Macklemore’un Filistin için kararı ses getirdi
ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'i desteklediği için Ed Sheeran tarafından turneden çıkarıldı. Ama o baskılara boyun eğmedi. Şimdiye kadar verdiği konserlerden kazandığı 1 milyon doları Gazze'ye bağışladı... Milyonlarca insanın gönlünü kazandı...
Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları gerekçe gösterilerek Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarıldı. Ancak Macklemore, tüm baskılara rağmen katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmadı. Küresel müzik endüstrisinde büyük yankı uyandıran bir boykot ve bağış dalgasına imza attı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden kararlı bir açıklama yayımladı. Macklemore, odağı insani krize çekmek istediğini belirtti.
'HALA İŞGAL ALTINDALAR'
Ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:
"Konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hâlâ öldürülüyor, hâlâ işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor. Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz. Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil."
Macklemore, bu açıklamanın ardından turnede şimdiye kadar çıktığı konserlerden kazandığı 1 milyon doları Gazze'ye bağışladı.
Vicdanların sesi...
Bu arada 43 yaşındaki Macklemore, 2023 yılından bu yana Gazze'deki duruma ses çıkaran en aktif küresel sanatçılardan biri olarak öne çıkıyor. Ünlü rapçi, daha önce de Filistinli sanatçılarla birlikte hazırladığı "Hind's Hall 2" şarkısının tüm gelirlerini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.
Sanatçının dik duruşu, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıdan sevgi mesajları almaya devam ediyor.
EFSANEDEN ED SHEERAN'A TEPKİ
Pink Floyd'un kurucu üyelerinden Roger Waters, yayımladığı videolu mesajda Ed Sheeran'ı sert bir dille eleştirdi.
Usta müzisyen, dünyada "doğru olanı yapanlar" ve "yanlış olanı yapanlar" olarak iki grup insan bulunduğunu söyledi. Waters, Sheeran'ı ikinci grupta yer alan kişiler arasında göstererek "aşağılık" olarak nitelendirdi. Waters, Macklemore'a ise destek verdi.
İlk gruba örnek gösterdi.
İYİ VE HIZLI
Ünlü Formula 1 pilotu Hamilton, Macklemore'a destek verdi. "Yanındayım" mesajını gönderdi. Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 41 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Macklemore'un Ed Sheeran'ın turnesinden çıkarılması sonrasında bir paylaşım yaptı. ABD'li rapçi Macklemore'a "Sesini çıkardığın için teşekkür ederim. Senin yanındayım" diye mesaj gönderdi.
Bu arada NBA yıldızı Kyrie Irving'den de anlamlı bir destek geldi. Irving, Gazze'de hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hind Rajab'ın adını göz altı bandına yazdığı için NFL yönetimi tarafından 12 bin dolar para cezasına çarptırılan Azeez Al-Shaair'in cezasını ödeyeceğini açıkladı.