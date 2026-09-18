Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e destek açıklamaları gerekçe gösterilerek Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarıldı. Ancak Macklemore, tüm baskılara rağmen katil İsrail'in Gazze 'ye yönelik saldırılarına sessiz kalmadı. Küresel müzik endüstrisinde büyük yankı uyandıran bir boykot ve bağış dalgasına imza attı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden kararlı bir açıklama yayımladı. Macklemore, odağı insani krize çekmek istediğini belirtti.

Macklemore

'HALA İŞGAL ALTINDALAR'

Ünlü rapçi şu ifadeleri kullandı:

"Konuyu başladığı yere getirmek istiyorum. Filistinliler hâlâ öldürülüyor, hâlâ işgal altında yaşıyor ve özgürlükleri için savaşıyor. Anlaşamadığımız şey her neyse de şu konuda hemfikir olabiliriz. Filistinlilerin hayatları korunmaya değerdir. Bir Filistinlinin hayatı, bu dünyadaki herhangi bir hayattan daha az değerli değil."

Macklemore, bu açıklamanın ardından turnede şimdiye kadar çıktığı konserlerden kazandığı 1 milyon doları Gazze'ye bağışladı.