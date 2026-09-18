ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş devam ederken Pezeşkiyan, Erakçi ve diğer üst düzey İranlı yetkililer ile diplomatlara, gelecek hafta New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılabilmeleri için gerekli vizelerin verildiği bildirildi.

Pezeşkiyan ve Erakçi (Fotoğraflar: AA)

SAVAŞ SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

İran ulusal basınında yer alan haberlerde, ABD'nin vize kararı, iki ülke arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların yanı sıra Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözümü veya İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden dönüleceğine ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığı bir dönemde alınması nedeniyle "alışılmadık bir durum" olarak değerlendirildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI DA SÜRÜYOR

Gelişmenin, ABD'nin İran tarafından desteklendiğini öne sürdüğü Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını artırdığı bir döneme denk gelmesi de dikkati çekti.