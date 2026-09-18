ABD savaş sürerken İranlı yetkililere BM için vize verdi: Pezeşkiyan ve Erakçi Amerika yolcusu
ABD, İran'la çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey İranlı yetkililere, New York'ta düzenlenecek 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantılarına katılmaları için vize verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş devam ederken Pezeşkiyan, Erakçi ve diğer üst düzey İranlı yetkililer ile diplomatlara, gelecek hafta New York'ta gerçekleştirilecek BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılabilmeleri için gerekli vizelerin verildiği bildirildi.
SAVAŞ SÜRERKEN DİKKAT ÇEKEN KARAR
İran ulusal basınında yer alan haberlerde, ABD'nin vize kararı, iki ülke arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların yanı sıra Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözümü veya İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelere yeniden dönüleceğine ilişkin herhangi bir işaret bulunmadığı bir dönemde alınması nedeniyle "alışılmadık bir durum" olarak değerlendirildi.
HUSİLERİN SALDIRILARI DA SÜRÜYOR
Gelişmenin, ABD'nin İran tarafından desteklendiğini öne sürdüğü Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını artırdığı bir döneme denk gelmesi de dikkati çekti.
FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'IN TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ
Bu gelişme, ABD'nin BM Genel Kurulu kapsamında İranlı yetkililere vize verdiği dönemde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini reddetmesiyle de dikkat çekti. Abbas'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul'a video konferans yoluyla hitap etmesi beklenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise toplantılara katılarak BM kürsüsünden konuşacağı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca Filistin Yönetimi yetkililerine yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağını açıklamıştı.