Louis Vuitton modayı bıraktı mutfağa el attı: 18 bin liralık çikolatalar tartışma yarattı!

Son zamanlarda dünyaca ünlü markalar, farklı alanlarda da faaliyet göstermeye başladı. Ünlü Fransız iş adamı Bernard Arnault'un sahibi olduğu Fransız moda markası Louis Vuitton, mutfaktaki ürünleriyle dikkat çekti. Moda dünyasındaki prestijini gastronomi alanına taşıyarak tablet çikolatalar dışında sürülebilir çikolata üretti. Kendi ikonik logosunun bulunduğu süslenmiş kavanoza koyup şık bir ambalajla 405 sterlin yani yaklaşık 18 bin TL gibi olağanüstü bir fiyattan satışa çıkardı. Dünyanın en pahalı sürülebilir çikolatasına ise talep bir hayli fazla oldu. Çikolata ezmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte o yorumlar:

Çikolatanın bir özelliği yok. Ürünü pahalı yapan marka.

Tam bir keriz silkeleme ürünü.

Kavanoz ve süslemesi için ödenen para 18 bin lira.

BU çikolatayı yemeye kıyamazsın.

İnsanlar açlıktan ölürken bunları yiyene yazıklar olsun.

Ne kadar saçma ve gereksiz.

Çikolata işine giriyorum gelen gelsin.

Fransız iş adamı Bernard Arnault'un sahibi olduğu LVMH şirketi, Louis Vuitton, Christian Dior ve Bulgari gibi 75 lüks markayı barındırıyor. Arnault'un serveti ise 191 milyar dolar (6 trilyon 480 milyar 350 milyon lira).