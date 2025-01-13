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Los Angeles'taki yangın faciasında sokaklar pembe kimyasalla kaplandı!

Los Angeles şehrindeki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükselirken, bölgenin yangını yavaşlatmak amacıyla pembe bir kimyasalla kaplandığını gösteriyor. Yangın battaniyesi görevi gören köpüklü kimyasallara bürünen sokaklar, kıyameti anlatan film gibi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Los Angeles’taki yangın faciasında sokaklar pembe kimyasalla kaplandı!

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    Los Angelas'taki yangının üzerinden 8 gün geçti. Hala alevler söndürülemedi. Birçok Türk, evini kaybetti. Ama #HELPTURKEY diyenler, #HELPUSA diyemedi. ABD, alay konusu haline geldi.

    #HELPSİ ÇARESİZ!
    Malibu kıyılarını saran yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi. 12 bin ev yandı, bitti. Kenan Doğulu, Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu ve Çağatay Ulusoy gibi ünlüler de malikanelerini kaybetti.

    ABD ise Meksika'dan itfaiyeci devşirdi. Ama su yetmedi. 'Kova' devreye girdi! İran, "Yardım lazım mı" diye dalga geçti. Vatandaş merak etti: Help Turkey diye bağıranlar, HelpUsa niye demiyor?

    Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'taki orman yangınlarının nasıl çıktığını bilmediğini iddia etti, Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ı suçladı. Newsom, orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan fonlarda yapılan 100 milyon dolarlık kesintiler nedeniyle de eleştiriliyor.

    ABD'NİN EN NEFRET EDİLENİ: Bu arada, Los Angeles Belediye Başkanı Bass, devam eden felakete verdiği tepki nedeniyle 'Amerika'nın en nefret edilen kadını' olarak tanımlandı. Ölenlerin sayısı 11'den 16'ya yükselirken, bunlardan 5'i Palisades Yangını'ndan, 11'i ise Eaton Yangını'ndan kaynaklandı; Kim Kardashian ve diğer ünlülerin hayati önem taşıyan su kaynaklarını israf etmekle suçlanması, öfkeyi giderek artırıyor.

    YENİ TEHDİTLER: Bel Air semti tehdit altına girerken, Getty Müzesi 125.000 paha biçilmez sanat eserini korumak için savunmasını artırıyor.

    130 KM. HIZLA ESEN RÜZGAR: Belediye Başkanı Bass'ın istifası için Change. org'daki imza kampanyasına katılan imza sayısı 91 bini geçti. Demokrat Belediye Başkanı, fırtınanın orman yangınlarına yol açabileceği yönündeki uyarılara rağmen, geçen Salı günü Gana'ya vergi mükelleflerinin parasıyla seyahat etti.

    BOŞ REZERVUAR
    Kaliforniya'daki 117 milyon galonluk Santa Ynez Rezervuarı'nın yaklaşık bir yıldır onarım için kullanılmamasının, boş bırakıldığı ve orman yangınlarıyla mücadele için çok ihtiyaç duyulan su kaynaklarını sağlayamadığı iddiaları mercek altına alınıyor.

    MEGHAN VE HARY YARDIM DAĞITTI
    Meghan ve Harry, Los Angeles'taki orman yangını mağdurlarına yiyecek paketleri dağıttı. Pasadena Star News gazetesinin yerel haberine göre Harry, yaşlı bir adama eğer bir şey yemek isterse 'bir sandviç, bir parça meyve ya da biraz su' vermeyi teklif etti.

    ZENGİN İTFAİYECİ TUTTU
    Saati 2 bin dolar itfaiyeci tutun bir zengin, "Şehrin malınızı koruyacağına güvenemeyeceğinizi gösterdi. Param var, neden olmasın?'dedi.

    MEKSİKA'DAN İTFAİYECİ GELDİ
    Kaliforniya ve dokuz eyaletten gelen ekiplerin, 1.354 itfaiye aracı, 84 uçak ve Meksika'dan yeni gelen itfaiyeciler de dahil olmak üzere 14.000'den fazla personeli içeren devam eden müdahalenin bir parçası olduğunu söyledi.

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