SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı

İngiltere’de bir provokatör Kur’an-ı Kerim’i yakmaya çalıştı. Londra’nın Knightbridge semtinde Türk konsolosluğu önünde Kur’an-o Kerim yakmaya çalışan provokatör, bir vatandaş tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın sosyal medya hesabında Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonları ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Stockholm'ün’de TikTok'ta canlı yayın sırasında öldürülen İsveçli Salwan Momika'nın anısına bir protesto düzenleyeceğini söylediği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:42 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:58
Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İngiltere'de, Londra'nın Knightsbridge semtinde Türk Konsolosluğu'nun dışında bir provokatör Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı. Bir vatandaşın ise provokatörü yaka paça etkisiz hale getirdiği anlar gündem oldu.

    PROVOKATÖRE MEYDAN DAYAĞI

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, provokatörün Kur'an-ı Kerim yaktığını gören bir şahsın, provokatörü yaka paça dövdüğü anlar gündem oldu.

    Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTakvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: İDOLÜ PROVOKATÖR SALWAN

    Provokatörün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, daha önce Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Stockholm'ün'de TikTok'ta canlı yayın sırasında öldürülen İsveçli Salwan Momika'nın anısına bir protesto düzenleyeceğini söylemişti.

    Kuran-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldüKuran-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla sinir uçlarıyla oynayan Salwan Momika öldürüldü

    TÜRK KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROVOKASYON

    Olay, Türk Konsolosluğu'nun yakınındaki Rutland Bahçeleri'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın Kuran'an-ı Kerim'i ateşe verdiği görüldü.

    Londra'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLondra'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    Londra Polisi, 13 Şubat günü saat 14.11'de kitap yakma girişimine ilişkin ihbar aldı ve kısa süre sonra olay yerine geldi. Provokatör etkisiz hale getirildi.

    Londra'daki Türk konsolosluğu, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLondra'daki Türk konsolosluğu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

    SOSYAL MEDYADA GERİ SAYIM

    Yakma girişimi öncesinde X'te bir hesap, olaya geri sayımla ilgili bir paylaşım yapmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik turu sonrası uçakta önemli açıklamalar | ABD’ye ve Trump’a Gazze uyarısı | Suriye’de PKK’ya yer yok
    Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma
    CHP’nin şaibeli kurultayı Başkan Erdoğan’a soruldu: Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?
    Masaya kimi meze yaptılar... Mansur Yavaş’tan 50+1 şartı! Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu örneği: Çekilirim
    Gözler büyük kongrede | AK Parti’de Kabine’de değişiklik olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Dinamik bir yapı kuracağız
    Londra’da Türk konsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim yakan İslam düşmanına meydan dayağı
    Başkan Erdoğan’dan seçimden önce yeni anayasa vurgusu: Toplumun tüm kesimleri bir fırsat değerlendirmeli
    Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan Kandil’e mektup... İçeriğinde ne var? Terörist Cemil Bayık yine pazarlık peşinde
    CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı
    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli taburcu edildi
    Beyaz Saray’ın fondaşı Reuters! Elon Muk paralarını keselim dedi: Toplumsal aldatmaca için milyonlarca dolar
    TÜSİAD’ın karanlık dosyası açıldı! Her krizde başı çekiyorlar! Çarpıcı değerlendirme: Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar
    Cinlerden doğduğunu iddia etti! Gazmalı Rahman Hoca’nın ipliği pazara çıktı! Müge Anlı açık açık ekrana verdi
    Az Alkmaar maçı sonrası Muslera’dan olay tepki!
    Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme! Mahkeme kararı erteledi! Yağmur Taktaş cinayeti için emsal olacak
    27 BİN TL’YE KADAR YÜKSELDİ | Emekliye promosyonda yeni perde açılıyor: Bankalar ne ödüyor?
    MİT ve Emniyetten PKK’nın Avrupa ayağına darbe: Medeni Altundere kıskıvrak yakalandı!
    AZ Alkmaar-Galatasaray maçı spor yazarları yorumları: Sözün bittiği yer
    Fenerbahçe- Anderlecht spor yazarları maç yorumu! O oyuncuya övgü dolu sözler: Geleceğin yıldızı
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?