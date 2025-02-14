İngiltere'de, Londra'nın Knightsbridge semtinde Türk Konsolosluğu'nun dışında bir provokatör Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştı. Bir vatandaşın ise provokatörü yaka paça etkisiz hale getirdiği anlar gündem oldu.

PROVOKATÖRE MEYDAN DAYAĞI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, provokatörün Kur'an-ı Kerim yaktığını gören bir şahsın, provokatörü yaka paça dövdüğü anlar gündem oldu.

Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI: İDOLÜ PROVOKATÖR SALWAN

Provokatörün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, daha önce Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları ile sık sık gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde Stockholm'ün'de TikTok'ta canlı yayın sırasında öldürülen İsveçli Salwan Momika'nın anısına bir protesto düzenleyeceğini söylemişti.

TÜRK KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROVOKASYON

Olay, Türk Konsolosluğu'nun yakınındaki Rutland Bahçeleri'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir adamın Kuran'an-ı Kerim'i ateşe verdiği görüldü.

Londra'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Londra Polisi, 13 Şubat günü saat 14.11'de kitap yakma girişimine ilişkin ihbar aldı ve kısa süre sonra olay yerine geldi. Provokatör etkisiz hale getirildi.

Londra'daki Türk konsolosluğu, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

SOSYAL MEDYADA GERİ SAYIM

Yakma girişimi öncesinde X'te bir hesap, olaya geri sayımla ilgili bir paylaşım yapmıştı.