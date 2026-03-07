İran, saldırılara karşılık olarak İsrail ile ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn'deki hedeflere saldırılar düzenledi.

Savaşı Durdur Koalisyonu, Filistin Dayanışma Kampanyası ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası'nın organize ettiği yürüyüş İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Milbank'te başladı.

Eylemciler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 153 öğrenci ve öğretmen için anı köşesi oluşturdu.

Londra'da binlerce savaş karşıtı eylemci, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını protesto etmek için ABD'nin Londra Büyükelçiliği'ne yürüdü.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen binlerce savaş karşıtı, İsrail ve ABD'nin İsrail'e yönelik hava saldırılarını protesto için ABD'nin Londra Büyükelçiliğine yürüdü.

Londra'da İsrail protestosu: Fotoğraflar: Reuters

LONDRA'DA İRAN PROTESTOSU

Savaşı Durdur Koalisyonu, Filistin Dayanışma Kampanyası ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası gibi eylem gruplarının organize ettiği yürüyüş, İngiltere Parlamentosu yakınlarındaki Milbank'te başladı.

Eylemciler, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından, ABD'nin Londra Büyükelçiliği önüne ulaştı.

Burada, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anı köşesi oluşturuldu.

Eylemciler, anı köşesinde çiçek ve oyuncak bırakırken burada açılan taziye defterine de düşüncelerini yazdı.