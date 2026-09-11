Washington kulisi: Muhammed bin Selman Trump'ı iki kez aradı! Husileri vurmasını istedi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, stratejik Babülmendep Boğazı'na yaklaşan Husilere karşı doğrudan askeri müdahalede bulunması için perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ı iki kez aradığı iddia edildi. Axios'un aktardığına göre Trump bu teklifi reddederek doğrudan bir askerî operasyon planlamadıklarını belirtirken Washington yönetimi Suudi Arabistan'a yalnızca istihbarat ve hedefleme verisi desteği sağlanacağını açıkladı.
ABD basını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran destekli grubun hayati önem taşıyan bir Kızıldeniz geçiş noktasına yaklaşması üzerine, Husi'lere karşı saldırı düzenlemesi için perşembe günü Donald Trump'ı iki kez aradığını yazıyor.
SELMAN'DAN TRUMP'A HUSİ TEKLİFİ
İki ABD yetkilisinin Axios'a verdiği bilgiye göre Trump Selman'ın teklifini reddetti. Yetkililer, Beyaz Saray yönetiminin şu an için Husilere karşı doğrudan müdahale planı olmadığını vurguladı.
Husilerin Yemen'de stratejik bir sahil şehrini ele geçirmesi ve küresel ticaret ile Suudi petrol ihracatı için hayati bir can damarı olan Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasıyla birlikte perşembe günü petrol fiyatları fırladı.
Axios, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini halihazırda sekteye uğrattığı göz önüne alındığında Husilerin Babülmendep'in kontrolünü ele geçirmesinin Tahran'a ABD ve Körfez'deki müttefikleri üzerinde yeni ve güçlü bir koz verebileceğine dikkat çekiyor.
WASHINGTON'IN YEMEN PANİĞİ
ABD'nin Yemen'de hızla tırmanan çatışmalardan endişe duyduğuna da dikkat çeken Axios, doğrudan askeri müdahaleden kaçınmaya çalışırken diğer yandan Suudi Arabistan'a verdiği desteği artırdığını belirtiyor.
CENTCOM KOMUTANI SUUDİ ARABİSTAN'A GİTTİ
İki yetkilinin aktardığına göre ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, acil koordinasyon toplantıları için perşembe günü Suudi Arabistan'a gitti.
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ve Beyaz Saray'ın yorum yapmaktan kaçındığı bildirildi.
SANA'YA İNEMEYEN UÇAK KRİZİ ALEVLENDİRDİ
Suudi Arabistan-Husi çatışması Riyad'ın, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesinden dönen üst düzey Husi yetkilileri taşıyan bir İran uçağının Sana'ya inmesini engellemesinin ardından temmuz ayında yeniden alevlendi.
BAŞTA ASKERİ DESTEK İSTEMEMİŞTİ
Axios'a göre Selman, Sana Havalimanı'nı vurmak için Trump'tan siyasi destek istedi ancak Suudi Arabistan'ın ABD'nin askeri yardımına ihtiyacı olmadığını da açıkça belirtti. Trump da kendisine desteğini verdi. Bunun üzerine Husiler Kızıldeniz'deki Suudi tankerlerine saldırarak krallığın petrol ihracatı için kritik bir rotayı tehdit etti ve saldırılarını daha sonra Suudi enerji tesislerine de genişletti. Suudi Arabistan ve Yemenli müttefikleri ise Husi mevzilerine hava saldırıları ve kara taarruzlarıyla karşılık verdi.
Axios, Suudi Arabistan'ın doğrudan ABD'nin askeri müdahalesini talep etmesinin Riyad'ın Washington'a Husilerin üstesinden tek başına gelebileceğini söylediği temmuz ayına kıyasla keskin bir dönüşe işaret ettiğini belirtiyor.
Konuya yakın kaynaklar, ABD'li askeri ve sivil yetkililerin son haftalarda Suudi mevkidaşlarına Trump'ın talimatının Amerikan güçlerini İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmış halde tutmak ve yeni bir cephe açmaktan kaçınmak olduğunu aktardığını belirtti.
SELMAN TRUMP'TAN VURMASINI İSTEDİ
ABD'li yetkililerin belirttiğine göre perşembe günü Husi güçleri Mokha sahil kentine doğru ilerliyor ve Suudi destekli Yemen güçleri geri çekiliyorken Selman, kötüleşen durumu aktarmak için Trump'ı aradı.
Birkaç saat sonra Selman yeniden arayarak Trump'tan Husi hedeflerine yönelik saldırı düzenlemesini talep etti. Trump bu talebi reddetti ancak bir ABD yetkilisi, yönetimin Suudi Arabistan'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme verileri sağlayacağını belirtti. Yetkili, halihazırda Suudi Arabistan'da kinetik olmayan destek sağlayan yaklaşık 200 ABD askeri personelinin bulunduğunu kaydetti.
Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi, Washington'ın önceliğinin Kızıldeniz'i açık tutmak, daha geniş çaplı mücadeleyi ise bölgesel ortaklarına bırakmak olduğunun sinyalini verdi ve şöyle konuştu:
"Amerika Birleşik Devletleri; Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanması gibi temel ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaya odaklanırken bölgesel ortaklarımızı da bölgesel güvenlik sorunlarını yönetme ve çözme konusunda liderliği ele almaları için güçlendirmektedir. Bölgesel istikrar konusunda Suudi Arabistan ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti ile sürekli diyalog halindeyiz."