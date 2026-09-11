ABD basını Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın İran destekli grubun hayati önem taşıyan bir Kızıldeniz geçiş noktasına yaklaşması üzerine, Husi'lere karşı saldırı düzenlemesi için perşembe günü Donald Trump'ı iki kez aradığını yazıyor.

Husilerin Yemen'de stratejik bir sahil şehrini ele geçirmesi ve küresel ticaret ile Suudi petrol ihracatı için hayati bir can damarı olan Babülmendep Boğazı'na yaklaşmasıyla birlikte perşembe günü petrol fiyatları fırladı.

Trump ve Selman.

BAŞTA ASKERİ DESTEK İSTEMEMİŞTİ

Axios'a göre Selman, Sana Havalimanı'nı vurmak için Trump'tan siyasi destek istedi ancak Suudi Arabistan'ın ABD'nin askeri yardımına ihtiyacı olmadığını da açıkça belirtti. Trump da kendisine desteğini verdi. Bunun üzerine Husiler Kızıldeniz'deki Suudi tankerlerine saldırarak krallığın petrol ihracatı için kritik bir rotayı tehdit etti ve saldırılarını daha sonra Suudi enerji tesislerine de genişletti. Suudi Arabistan ve Yemenli müttefikleri ise Husi mevzilerine hava saldırıları ve kara taarruzlarıyla karşılık verdi.

Axios, Suudi Arabistan'ın doğrudan ABD'nin askeri müdahalesini talep etmesinin Riyad'ın Washington'a Husilerin üstesinden tek başına gelebileceğini söylediği temmuz ayına kıyasla keskin bir dönüşe işaret ettiğini belirtiyor.



Konuya yakın kaynaklar, ABD'li askeri ve sivil yetkililerin son haftalarda Suudi mevkidaşlarına Trump'ın talimatının Amerikan güçlerini İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmış halde tutmak ve yeni bir cephe açmaktan kaçınmak olduğunu aktardığını belirtti.