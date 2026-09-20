Kuzey Kore Japon Denizi yönüne füze fırlattı. (Fotoğraflar AA ve AP'den alınmıştır.)

İKİNCİ BİR FÜZE DAHA ATEŞLENDİ

JCS'den daha sonra yapılan açıklamada ise Kuzey'in ilk füze fırlatmasından saatler sonra Japon Denizi (Doğu Denizi) yönünde henüz belirlenemeyen başka bir füze daha ateşlediği belirtildi.

Açıklamada, ikinci füze fırlatmasına ilişkin detaylar henüz paylaşılmazken, ilk füzenin yaklaşık 450 kilometre uçtuğu, kesin özelliklerinin ve diğer detayların belirlenmesi için analizlerin sürdüğü kaydedildi.

Güney Kore'de Ulusal Güvenlik Ofisi, son füze fırlatışını görüşmek üzere Savunma Bakanlığı ve JCS'nin katılımıyla acil güvenlik toplantısı düzenledi.