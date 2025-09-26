PODCAST CANLI YAYIN

Küresel Sumud Filosu'na müdahale durumunda insani destek verecek İspanyol askeri gemisi yelken açtı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in New York'ta yaptığı açıklama sonrası, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na olası bir müdahalesine karşı insani destek için görevlendirilen İspanyol askeri gemisi yola çıktı.

Giriş Tarihi:
Küresel Sumud Filosu'na müdahale durumunda insani destek verecek İspanyol askeri gemisi yelken açtı

İspanya Donanmasına bağlı, "Furor" adlı Deniz Harekat Gemisi (BAM), ülkenin güneydoğusundaki Cartagena limanından gece yarısı hareket etti.

Gün boyunca sefere hazırlanan, sağlık malzemesinin de yüklendiği gemide, bir helikopter ve bir aracın da olduğu, televizyonda yapılan canlı yayınlarda görüldü.

İspanya resmi haber ajansı EFE, 52 askeri mürettebat ve 8 sağlık personelinin bulunduğu geminin konvansiyonel deniz gözetleme operasyonlarının yanı sıra insani yardım, barışı koruma, uyuşturucuyla mücadele ve yasa dışı göç kontrol misyonlarına katılma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.

GEREKTİĞİNDE MÜDAHALE EDİLECEK

İspanya ulusal basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verdiği haberlerde, askeri geminin görevinin "filoya refakat etmek olmadığı, yalnızca insani veya kurtarma ihtiyaçları durumunda müdahale etmek olduğu" belirtildi.

Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı.Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı.

İSPANYA'DAN ASKERİ GEMİ YOLA ÇIKTI

İspanya Başbakanı Sanchez, dün New York'taki İspanya'nın BM Daimi Temsilciliğinde basına yaptığı açıklamada, "İspanyol Hükümeti, uluslararası hukuka uyulmasını ve vatandaşlarımızın Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkına saygı gösterilmesini talep ediyor. Bu nedenle, filoya yardım etmek veya kurtarma operasyonu gerçekleştirmek, gerekirse, gerekli tüm kaynaklarla donatılmış bir deniz harekat gemisi yarın Cartagena'dan yola çıkacak." demişti.

Mevcut durumda Gazze'ye yaklaşık 990 kilometre uzaklıkta olan, 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 51 teknede doktor, avukat, sanatçı, siyasetçi, aktivist gibi toplumun her kesiminden sivil katılımcılar bulunuyor.

Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak hedefiyle yolda olan Küresel Sumud Filosu'na eşlik etmek için İtalya'dan iki İspanya'dan bir askeri gemi Akdeniz'e açıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Eden Bar-Tar ise İspanya ve İtalya'nın gönderdiği askeri gemilerle ilgili yaptığı açıklamada "Etrafta gemilerin olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Onların müdahil olması planlanmıyor." diyerek, filonun Gazze'ye girişine izin vermeyeceklerini öne sürdü.

İsrail Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosuna saldırdıİsrail Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosuna saldırdı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
6 yıl sonra Beyaz Saray'da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesinde neler yaşandı? | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze...
İzmir'de "çöp" isyanı! Vatandaşlar Özgür Özel'e tepki gösterdi: Silivri'ye gideceğine gel rezaleti gör
Aşk ve Gözyaşı
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den SDG çıkışı: Kışkırtan İsrail!
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
İstanbul ve İzmir listede! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı | HAVA DURUMU RAPORU
Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
"Bilmiyordum" yok! Sahte faturaya hapis cezası geliyor... İşte yürürlüğe gireceği tarih
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
Emekli müjdesi... Emekliye refah payı yolda! Eşit zam formulü... İşte hesaplamalar
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Aykut Kocaman operasyonu: Fenerbahçe yönetimi Zagreb hüsranının ardından harekete geçti!
Kabine üyelerinden Başkan Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım: Küresel vicdanın güçlü sesi
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
ABD Başkanı Trump'tan övgü dolu sözler: "Suriye'de zafer Başkan Erdoğan'ın"
ABD'deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?