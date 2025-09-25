İsrail Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği hava saldırılarında 33 Filistinli şehit düştü. İsrail saldırılarında Sumud Filosu da hedef oldu. Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu çevresinde patlama sesleri duyulduğu ve dron saldırısı gerçekleştiği açıklandı. Filoda yer alan aktivistler, Gazze'ye bin 100 kilometre mesafede teknelerin sis bombaları, kimyasallar ve patlayıcı fişeklerle hedef alındığını söyledi. Aktivistler saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu. Filodaki teknelerin geçtiğimiz günlerde de dronlardan atılan patlayıcı maddelerle hedef alındığı açıklanmıştı. "İsrail, uluslararası sularda yardım taşıyan insani yardım görevlilerini tehdit ediyor ve yıldırmaya çalışıyor" diyen gruptakiler, ülkeleri filoya güvenli geçiş sağlanması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN