İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü şiddetli bombardıman, abluka ve yıkım politikaları bölgedeki insani krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor. Uluslararası toplumun gözü önünde cereyan eden sivil kayıplar ve çocuk ölümleri devam ederken, Gazze'deki yıkıntılar arasından yükselen küçük Amro'nun haykırışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Başta Katil Binyamin Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin sürdürdüğü operasyonlar olmak üzere, bölgedeki çocukların yaşam hakkının elinden alınmasına tepki gösterilen videoda küçük çocuk, popüler kültürün "kahramanlık" algısına meydan okudu.