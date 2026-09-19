Gazzeli çocuktan yürek yakan haykırış: Gerçek kahraman Süpermen değil biziz
İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli bombardımanı ve ablukası altındaki sivil kayıplar sürerken, yıkıntılar arasından yükselen küçük bir çocuğun haykırışı sosyal medyada gündem oldu. Batı merkezli kurgusal kahramanlık algısını eleştiren Gazeli çocuk, "Süpermen’in bir kahraman olduğunu mu sanıyorsunuz? Gerçek kahramanlar bizleriz. Evlerimiz bombalandı, kıtlık yaşadık" sözleriyle yaşanan insani drama tepki gösterdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü şiddetli bombardıman, abluka ve yıkım politikaları bölgedeki insani krizi her geçen gün daha da derinleştiriyor. Uluslararası toplumun gözü önünde cereyan eden sivil kayıplar ve çocuk ölümleri devam ederken, Gazze'deki yıkıntılar arasından yükselen küçük Amro'nun haykırışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Başta Katil Binyamin Netanyahu hükümeti ve İsrail ordusunun hedef gözetmeksizin sürdürdüğü operasyonlar olmak üzere, bölgedeki çocukların yaşam hakkının elinden alınmasına tepki gösterilen videoda küçük çocuk, popüler kültürün "kahramanlık" algısına meydan okudu.
"SÜPERMEN DEĞİL, BOMBARDIMAN ALTINDA YAŞAYAN BİZLER KAHRAMANIZ"
Çizgi romanlardaki veya filmlerdeki kurgusal karakterlere atıfta bulunarak yaşadıkları ağır faturayı ve direnişlerini şu sözlerle dile getirdi:
"Süpermen'in bir kahraman olduğunu mu sanıyorsunuz? Gerçek kahramanlar bizleriz. Süpermen değil. Evlerimiz bombalandı, kıtlık yaşadık."
İsrail'in alt yapı, hastane ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıları nedeniyle yüz binlerce aile yerinden edilirken, temiz suya ve gıdaya erişim neredeyse imkansız hale geldi.
Bölgeden gelen son görüntüler, çocukların hedef olduğu, yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği ya da yetim kaldığı Gazze'deki ağır bilançoyu bir kez daha gözler önüne serdi.
Küçük çocuğun mesajı, İsrail'in uyguladığı ablukaya, sivil katliamlarına ve çocukların uğradığı hak ihlallerine karşı tepkilerin yeniden alevlenmesine neden oldu.