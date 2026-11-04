Peskov, "Kongre'nin Trump'ın girişimlerini engelleyip engellemeyeceği" yönündeki soruya ise "Bu, ABD'nin iç meselesi." yanıtını verdi.

Başkan Trump'ın görevine devam ettiğine dikkati çeken Peskov, "Trump'ın barışçıl girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz. Yakınlarda üçlü müzakereler yapılacak. Melania Trump'ın barışçıl girişimleri başarılı. Tüm bunların devam edeceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters

"DIŞ POLİTİKAMIZ SİYASİ DENGELERE BAĞLI DEĞİL"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rus haber ajansı RİA'ya konuya ilişkin açıklamasında, ABD'deki ara seçimlerin nihai sonuçlarını beklediklerini söyledi.

Demokrat Partinin Rusya'ya yönelik yaklaşımının olumsuz olduğunu belirten Ryabkov, "Bu yeni bir şey değil." dedi.

Ryabkov, sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna konusunda izlediğimiz ilkeli ve tutarlı çizgi, genel olarak dış politikamız gibi konjonktürel değil ve diğer ülkelerdeki siyasi dengelerin değişmesine bağlı değildir. Rusya Devlet Başkanı'nın belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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