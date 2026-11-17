Görüşmeye Rus tarafından Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Vladimir Yakuşev ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Kuzey Kore tarafından ise Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu katıldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong Won kabul etti.

İKİ ÜLKE ARASI İŞBİRLİĞİ

Putin, görüşme başında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkilerin iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişimini sağladığını dile getirdi.

Putin, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ile görüştü. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Daha önce Kuzey Kore ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzaladıklarını anımsatan Putin, Kuzey Koreli askerlerin Rus toprağı Kursk bölgesinin Ukraynalı askerlerden arındırılması sürecinde yer aldığına işaret etti.

"YENİDEN BARIŞÇIL YAŞAMA KATKI SAĞLADI"

Putin, "Bunun yanı sıra Koreli mayın imha ekipleri ve inşaat birlikleri, Kursk bölgesindeki altyapı tesislerinin yeniden inşasına ve bölgenin yeniden barışçıl yaşama dönmesine önemli katkı sağladı. Bunu son derece takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo da Rusya ile ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğini belirtti.