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Kraliyetin "taş"ları! Prenses Camilla ametist taşını seçti

Sembolik tercihleriyle bilinen bir dizi kraliyet ailesi, şifa verici olduğu düşünülen kristal takıları benimsedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Aralık 2024
Kraliyetin taşları! Prenses Camilla ametist taşını seçti

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    Prenses Camilla, sağlık ve zindelikle ilişkilendirilen ametist taşını seçti.

    Galler Prensesi Catherine sevgi ve şefkatle ilişkilendirilen pembe rodokrozit taşlarıyla süslenmiştir.

    Sussex Düşesi Meghan Enerjiyi artırdığına ve iç huzuru sağladığına inanılan bir kristal olan elle kesilmiş berrak kuvarstan üretilen kolyede bir elmas yer alıyor.

    Edinburgh Düşesi Sophie, 'Siren' küpeleri takıyor. 'Umut taşı' denilen amazonit kristalleri kullanılıyor. Amazonit'in zeka ve sezgiyi dengelediği, ruhsal şifayı desteklediği belirtiliyor.

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