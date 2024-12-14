Kraliyetin "taş"ları! Prenses Camilla ametist taşını seçti

Prenses Camilla, sağlık ve zindelikle ilişkilendirilen ametist taşını seçti.

Galler Prensesi Catherine sevgi ve şefkatle ilişkilendirilen pembe rodokrozit taşlarıyla süslenmiştir.

Sussex Düşesi Meghan Enerjiyi artırdığına ve iç huzuru sağladığına inanılan bir kristal olan elle kesilmiş berrak kuvarstan üretilen kolyede bir elmas yer alıyor.

Edinburgh Düşesi Sophie, 'Siren' küpeleri takıyor. 'Umut taşı' denilen amazonit kristalleri kullanılıyor. Amazonit'in zeka ve sezgiyi dengelediği, ruhsal şifayı desteklediği belirtiliyor.