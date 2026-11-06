Kral Philippe'in De Wever'den bütçe müzakerelerine yeniden başlamasını istediği belirtildi. (Foto: AA)

Açıklamada, De Wever'in 16 Kasım Pazartesi günü müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin Kral'a bilgi vereceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Belçika'da koalisyon ortakları arasında 1 Kasım'da yürütülen bütçe müzakereleri, vergilerin ne kadar artırılacağı ve bütçe açığını azaltmak için kamu harcamalarında ne ölçüde kesintiye gidileceği konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. De Wever, 2 Kasım'da istifasını Kral Philippe'e sunmuştu. Kral, kararını erteleyerek koalisyonu oluşturan beş partinin liderleriyle görüşmüştü. Başbakan, dün Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmada, bütçe müzakerelerinin sonuçsuz kalmasını "hükümet için ağır bir başarısızlık" olarak nitelemişti.